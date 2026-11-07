Localidad vietnamita amplía uso de robots de IA en servicios públicos locales

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Con el objetivo de materializar la Resolución No. 57-NQ/TW del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam sobre transformación digital, la provincia altiplana de Lam Dong está intensificando la incorporación de robots de inteligencia artificial (robots de IA) y plataformas tecnológicas digitales a las actividades de los Centros de Servicios Administrativos Públicos de las comunas y los barrios.

Este modelo abre un canal de asistencia disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, que permite a los ciudadanos y las empresas consultar de forma autónoma información sobre los trámites, los requisitos y el orden de presentación de los expedientes, las tasas y los procedimientos para solicitar servicios públicos en línea. De este modo, se reduce la carga de trabajo habitual de las ventanillas únicas y se eleva el grado de satisfacción de la población con las autoridades locales.

La experiencia de funcionamiento en la comuna de Hoa Thang demuestra que el sistema, integrado por un robot de IA y la plataforma MISA Agent Work, puesto en servicio en julio de 2026, ha generado resultados concretos.

Nguyen Van Chien, director del Centro de Servicios Administrativos Públicos de Hoa Thang, explicó que el robot ayuda a responder consultas habituales sobre los documentos necesarios, los plazos de tramitación y los procedimientos para presentar expedientes a través del Portal Nacional de Servicios Públicos. Esto permite al personal reducir el tiempo dedicado a responder preguntas repetitivas y concentrarse en la tramitación de expedientes más complejos.

Un ciudadano busca información de forma proactiva utilizando robots con inteligencia artificial. (Fuente: VNA)

Al mismo tiempo, facilita que los habitantes de las zonas rurales se familiaricen gradualmente con la tecnología y con los servicios públicos en línea. Los funcionarios relevantes actualizan periódicamente los datos del robot para garantizar que la información sea oportuna y precisa cuando se producen cambios en los procedimientos.

En el barrio de Phan Thiet, el sistema de robots de IA, implantado en abril de 2026, ha registrado hasta la fecha más de 210 usuarios y cerca de 350 consultas. Pham Thi Kha Uyen, directora del Centro de Servicios Administrativos Públicos de Phan Thiet, señaló que, además del robot de IA, el centro ha sido equipado de manera integral con dispositivos como terminales de consulta de información, máquinas expendedoras de turnos, escáneres de documentos y conexión wifi gratuita.

Gracias al impulso de las herramientas digitales, durante los primeros nueve meses de 2026 el centro recibió más de 12.300 expedientes y logró una tasa de resolución anticipada superior al 99%.

Actualmente, el modelo de robots de IA y la plataforma MISA Agent Work continúan extendiéndose a numerosas localidades de la zona oriental de la provincia de Lam Dong, entre ellas las comunas de Song Luy, Tan Thanh y Bac Binh.

La exitosa implementación de aplicaciones de inteligencia artificial a nivel local demuestra la determinación de Lam Dong de situar a la ciudadanía en el centro de la prestación de servicios, garantizar la precisión de los datos y estandarizar los procedimientos administrativos, en contribución a construir una administración moderna, profesional y cercana a la población./.