Cocina vietnamita preserva sus raíces y sabores en Colombia

Hanoi (VNA) – En la ciudad colombiana de Medellín, el restaurante "District 1", fundado por Hieu Le, un vietnamita-estadounidense nacido en 1991, se está convirtiendo en un destino habitual para los comensales locales amantes de la cocina vietnamita.

AAunque nació en California (Estados Unidos) y solo regresó a Vietnam en una ocasión, en 2007, Hieu Le ha ha dedicado esfuerzos constantes a promover entre los colombianos platos tradicionales vietnamitas como el pho (sopa de fideo de arroz con carne de res o pollo), el banh mi (bocadillo vietnamita), el bun rieu (sopa de fideos con cangrejo) y el com tam (arroz roto), contribuyendo a difundir la belleza de la cultura vietnamita en Sudamérica.

En el restaurante, altamente valorado en la plataforma TripAdvisor, el pho con tuétano de res a la parrilla, junto con otras especialidades emblemáticas, ha atraído a un gran número de comensales locales.

Muchos visitantes colombianos, como Daniela (23 años), destacan su sabor intenso, el caldo único y la rica combinación de hierbas aromáticas y especias vietnamitas en comparación con las sopas tradicionales de fideos sudamericanas.

Para mantener el sabor auténtico de su tierra natal, Hieu Le documentó la receta familiar heredada de su madre en EE.UU. para guiar a su equipo, integrado por el codirector Saul (venezolano) y el chef Jaime (colombiano). Gracias a esto, los platillos conservan intactas las especias fundamentales como la salsa de pescado, la albahaca tailandesa, el anís estrellado y el toque picante característico de la gastronomía vietnamita.

Hieu Le, un vietnamita-estadounidense nacido en 1991. (Fuente: thanhnien.vn)

Con el fin de mantener un suministro estable de ingredientes en un contexto donde Colombia endureció sus regulaciones sobre la importación de productos con alto contenido de sodio durante el período 2022-2023, Hieu Le tomó la iniciativa de buscar una solución produciendo su propia salsa de pescado in situ.

Tras recibir el apoyo de casi 500 litros de salsa de pescado patrocinados por la marca Son Fish Sauce (EE.UU.), de Danny Tran, para mantener las operaciones, en 2023 viajó a la región costera de Tolú, en el Caribe colombiano, para investigar la fermentación de salsa de pescado de alto valor proteico a partir de sardinas locales, siguiendo las técnicas tradicionales de Vietnam.

Con el fin de cumplir con las estrictas normas de higiene y seguridad alimentaria de Colombia, el proceso de maceración y fermentación se llevó a cabo en un sistema de tanques de acero inoxidable en lugar de las barricas de madera tradicionales.

Después de más de un año de producción, la tanda experimental obtuvo 600 litros de salsa de pescado pura. Aunque las barreras legales, los estándares de control alimentario y la falta de capital aún no permiten la comercialización del producto en los estantes de los supermercados colombianos, esta producción de salsa de pescado se utiliza directamente en el restaurante para elaborar platillos con un sabor auténtico.

Tras más de cinco años operando el restaurante en Medellín, Hieu Le continúa esforzándose por mantener este espacio gastronómico vietnamita, acercando el sabor de la salsa de pescado y los platillos tradicionales a la comunidad colombiana y a los comensales internacionales./.