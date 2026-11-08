Economía

Provincia de Dak Lak impulsa diálogo empresarial para fortalecer desarrollo económico

La provincia de Dak Lak promueve el diálogo con las empresas para mejorar el entorno de inversión y fortalecer el crecimiento económico local.

En la cuarta edición del programa “Café con empresarios”, en la cafetería del Museo Dak Lak. (Fuente: daklak.gov.vn)
En la cuarta edición del programa “Café con empresarios”, en la cafetería del Museo Dak Lak. (Fuente: daklak.gov.vn)

Dak Lak, Vietnam, 8 nov (VNA) - Organizado periódicamente cada dos semanas, los sábados por la mañana, el programa “Café con empresarios”, impulsado por el Comité Popular de la provincia altiplana de Dak Lak, se ha convertido en un canal de diálogo directo y abierto entre las autoridades locales y la comunidad empresarial.

Tras siete ediciones, el modelo ha evolucionado notablemente: de centrarse en resolver problemas puntuales -como trámites administrativos, acceso al crédito y cuestiones relacionadas con la tierra- ha pasado a abordar estrategias de desarrollo a largo plazo, como la logística de productos agrícolas, las cadenas de suministro del comercio electrónico y la economía digital.

El programa se desarrolla en un contexto en el que Dak Lak registró un crecimiento económico del 8,22% en los primeros nueve meses de 2026. En ese periodo, el sector agropecuario, forestal y acuícola creció un 5,98%, por encima del promedio nacional del 4,7%. Las exportaciones de durián alcanzaron un valor cercano a los 900 millones de dólares, mientras que las exportaciones de café durante los nueve primeros meses se estimaron en 893,1 millones de dólares, un 5,44% más que en el mismo periodo del año anterior.

En el espacio de diálogo, las empresas expusieron abiertamente sus dificultades concretas. El empresario Pham Tuan Son, inversor en el lago Lak, propuso resolver definitivamente la ocupación ilegal de terrenos pertenecientes al proyecto y planteó estudiar el desarrollo de hoteles de cinco y seis estrellas en Buon Ma Thuot.

Representantes de las asociaciones turísticas propusieron establecer criterios de evaluación acordes con las características específicas de las inversiones en servicios en la zona oriental de la provincia.

En particular, Nguyen Duc Vuong, presidente del Consejo de Administración y director de la Cooperativa de Agricultura Orgánica de Ea Kar, propuso incluir la morera en la lista de cultivos que reciben apoyo a la producción, de conformidad con la Resolución No. 20 del Consejo Popular provincial y la Decisión No. 045/2025/QD-UBND.

También solicitó autorización para establecer una asociación que permita aprovechar como centro de producción de semillas agrícolas de alta tecnología los terrenos de una antigua explotación ganadera de Ea So, cuyo rendimiento es actualmente bajo.

En respuesta a estas propuestas, las autoridades de Dak Lak ordenaron al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente asesorar sobre la inclusión de la morera en la planificación provincial, y encomendaron al Departamento de Finanzas la asignación de fondos para actividades de capacitación y asistencia técnica destinadas a obtener códigos de identificación de zonas de cultivo de durián, café y pimienta.

Al mismo tiempo, las fuerzas competentes están acelerando la campaña de depuración de los datos catastrales, cuyo avance alcanza actualmente el 36,1%, con el objetivo de concluirla antes del 15 de diciembre de 2026 y facilitar así la asignación transparente de códigos a las zonas de cultivo.

Al reafirmar que el sector privado constituye el principal motor de la economía, el presidente del Comité Popular de Dak Lak, Do Huu Huy, instó a las asociaciones y empresas a adoptar de forma proactiva la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital en la gestión de la producción y las actividades empresariales.

Asimismo, la provincia está estudiando la iniciativa de organizar anualmente un “Foro Internacional de Economía Agrícola”, con el propósito de lograr una participación más profunda de los productos agrícolas de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental) en las cadenas de valor mundiales./.

VNA
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