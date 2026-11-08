Vietnam y Japón amplían el margen de cooperación económica y de inversión

Hanoi (VNA)- Desde que elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en noviembre de 2023, Vietnam y Japón han seguido profundizando su cooperación en diversos ámbitos, entre los que destacan la economía, el comercio y la inversión.



La visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, constituye una oportunidad para que ambos países consoliden la confianza política, impulsen una cooperación sustancial y amplíen los nuevos ámbitos de colaboración.



Un socio económico clave



Ta Duc Minh, consejero comercial y jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Japón, señaló que el país del Sol Naciente es actualmente uno de los principales socios comerciales y de inversión de Vietnam, además de desempeñar un papel importante en la transferencia de tecnología, el desarrollo industrial, la mejora de la calidad de los recursos humanos y la conexión de las cadenas de suministro.



En 2025, el comercio bilateral alcanzó aproximadamente 51,4 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 11% respecto al año anterior. En los primeros nueve meses de 2026, esta cifra ascendió a unos 44 mil millones de dólares, un 15% más que en el mismo período de 2025. La inversión acumulada registrada de Japón en Vietnam se situó en torno a los 80 mil millones de dólares, lo que convierte al país nipón en el tercer mayor inversor en Vietnam.



Además de los sectores tradicionales, la cooperación bilateral se está extendiendo a la transición verde, la transformación digital, la energía, los semiconductores y la innovación.



Según Ta Duc Minh, las empresas japonesas muestran un interés creciente en buscar proveedores, socios de procesamiento y fuentes de materias primas en Vietnam.



En 2026, la Oficina Comercial de Vietnam en Japón ha apoyado a las empresas vietnamitas para participar en numerosas ferias y exposiciones especializadas, organizar programas de promoción de productos vietnamitas en la red de establecimientos AEON y establecer contactos directos con importadores y distribuidores japoneses.



Gracias a estas iniciativas, los productos vietnamitas están pasando gradualmente de competir principalmente en precios a centrarse en la mejora de la calidad, el procesamiento de mayor valor añadido y el desarrollo de marcas propias.



Aprovechar eficazmente el potencial del mercado



En la práctica, numerosas empresas vietnamitas están avanzando en su consolidación en el mercado japonés. En el cuarto trimestre de 2026, Hoa Phat Steel exportó alrededor de 8.000 toneladas de bobinas de acero galvanizado a Japón, demostrando su capacidad para cumplir con los exigentes estándares de calidad de este mercado.



Con anterioridad, las empresas de artesanía de Hanoi participaron activamente en la Tokyo International Gift Show 2026 para promocionar sus productos, buscar socios y ampliar sus exportaciones.



Ta Manh Cuong, director del Centro de Promoción Comercial del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, consideró que las empresas deben aprovechar de manera proactiva las ventajas arancelarias y comerciales que ofrecen los tratados de libre comercio, participar más activamente en conferencias y foros de conexión empresarial y estudiar las necesidades reales de sus socios japoneses.

Ta Duc Minh, consejero comercial de la Embajada de Vietnam en Japón, pronunció el discurso de apertura en la sesión de debate temático en el marco del evento "Día de Negocios Vietnam-Japón 2025" el 8 de diciembre de 2025. Foto: VNA

También destacó la importancia de prestar atención a las tendencias de consumo, como los productos ecológicos y orgánicos, la trazabilidad de origen y el comercio electrónico.



Por su parte, Ta Duc Minh señaló que todavía existe un amplio margen de cooperación en los sectores de productos agrícolas, alimentos procesados, industrias auxiliares, ingeniería de precisión, componentes electrónicos, energías renovables, semiconductores e inteligencia artificial.



Para aprovechar estas oportunidades, dijo, las empresas vietnamitas deben mejorar la calidad de sus productos, garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad alimentaria, asegurar la trazabilidad, invertir en el procesamiento de mayor valor añadido y desarrollar sus propias marcas.



Asimismo, resulta fundamental aprovechar eficazmente los acuerdos comerciales como el Acuerdo de Asociación Económica entre Vietnam y Japón (VJFTA), el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP).



En el próximo período, la Oficina Comercial de Vietnam en Japón seguirá coordinándose con las organizaciones de promoción comercial, asociaciones empresariales y empresas de ambos países para pasar de la promoción de productos a la conexión basada en necesidades concretas, orientada a generar pedidos comerciales y proyectos efectivos. /.