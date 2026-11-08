Vietnam necesita dominar las tecnologías de integración de robots

Singapur (VNA)- Vietnam necesita avanzar gradualmente hacia el dominio de las tecnologías de integración, los programas de control, las aplicaciones de IA y la comercialización de soluciones robóticas, en lugar de limitarse principalmente a recibir, ensamblar y utilizar equipos, observó el profesor asociado y doctor Duong Minh Hai, de la Universidad Nacional de Singapur.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el experto afirmó que en un contexto en el que la inteligencia artificial (IA), la automatización y la robótica están transformando la producción mundial, Vietnam tiene la oportunidad de participar más profundamente en la cadena de valor de la industria robótica.



El cuenta con numerosas ventajas gracias a su base industrial manufacturera, su red de parques industriales, los flujos de inversión extranjera y sus recursos humanos técnicos, explicó.



En particular, agregó, la Decisión No. 1131/QD-TTg, del 12 de junio de 2025, que incorpora la robótica y la automatización a la lista de tecnologías estratégicas, también sienta las bases para impulsar la investigación y las aplicaciones en la producción, la logística, la agricultura y el procesamiento.



Según el experto, Vietnam no debe proponerse fabricar desde el principio todos los componentes y sistemas robóticos, debido a las elevadas necesidades de capital y la intensa presión competitiva.



En su lugar, indicó, el país debe centrarse en tres ámbitos con potencial para generar ventajas competitivas: el desarrollo de software e IA para robots, la integración de sistemas y el diseño de robots especializados para distintos sectores.



Sugirió prestar especial atención en los sistemas de control, la visión artificial, la gestión de robots autónomos, el diseño de líneas de producción y la conectividad entre equipos.



Para materializar esta orientación, Duong Minh Hai subrayó la necesidad de conectar los institutos de investigación, las universidades y las empresas, de modo que los resultados científicos puedan pasar de la fase de prototipo a las pruebas en condiciones reales y, posteriormente, a su comercialización.



Los proyectos piloto podrían centrarse en aplicaciones robóticas para la fabricación de productos electrónicos, la gestión de almacenes, la clasificación de productos agrícolas, la logística hospitalaria y la inspección de entornos industriales peligrosos, apuntó.



Otro obstáculo importante radica en los costos de inversión, la capacidad de evaluación tecnológica y los recursos humanos de las pequeñas y medianas empresas.



El experto propuso apoyar a estas empresas en la evaluación de su grado de preparación, la selección de soluciones adecuadas, el acceso a financiación y la experimentación con robots.



Los resultados deben medirse mediante indicadores como la productividad, la tasa de defectos, los tiempos de inactividad de las máquinas, el ahorro energético y el período de recuperación de la inversión, en lugar de limitarse al número de equipos adquiridos, precisó.



Recomendó además que Vietnam necesita invertir en la formación de recursos humanos especializados en programación y control, integración de sistemas, visión artificial, seguridad y mantenimiento de robots.



Paralelamente, es necesario desarrollar instalaciones compartidas para ensayos, evaluación y certificación, así como armonizar sus normas con los estándares internacionales, a fin de garantizar la seguridad y facilitar las exportaciones.



En cuanto a la atracción de inversión extranjera, Minh Hai señaló que el valor a largo plazo no reside únicamente en contar con más fábricas que utilicen robots, sino también en transferir a los ingenieros y empresas nacionales conocimientos y habilidades para diseñar, operar, programar y mejorar los sistemas.



Las políticas deben incentivar a las empresas con inversión extranjera directa (IED) a formar a proveedores nacionales, colaborar en investigaciones con las universidades y desarrollar servicios técnicos en Vietnam.



Estas asociaciones deben garantizar la competencia y la transparencia, así como ajustarse a los compromisos internacionales, en lugar de imponer requisitos rígidos de contenido local, agregó.



Según el experto, el objetivo de Vietnam no tiene por qué ser contar con el mayor número de robots, sino convertirse en uno de los centros competitivos del Sudeste Asiático en integración, aplicación y comercialización de soluciones robóticas.



Consideró que el éxito debe medirse en función de la productividad, el valor tecnológico generado en el país, la capacidad de comercialización, los ingresos por exportaciones y la calidad del empleo.



Para lograrlo, enfatizó, Vietnam necesita coordinar de manera integral sus políticas en materia de ciencia y tecnología, industria, educación, inversión y comercio, al tiempo que impulsa la cooperación entre los países de la ASEAN en estándares, ensayos, formación y cadenas de suministro de la industria robótica./.

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