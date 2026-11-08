Destacan el papel de la comunidad vietnamita en Japón en el desarrollo nacional

Tokio (VNA) – En el marco de su visita oficial a Japón, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado de su esposa y una delegación de alto nivel, se reunió hoy con funcionarios de las representaciones vietnamitas y miembros de la comunidad connacional en este país.

En el encuentro, el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu, informó que la Embajada y los dos Consulados Generales han coordinado eficazmente la realización de numerosas tareas, desde la organización de actividades de alto nivel hasta la promoción de la cooperación económica, tecnológica y entre localidades, así como la atención a la comunidad.

En la etapa actual, la prioridad es contribuir de manera concreta al objetivo nacional de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, tomando la calidad y eficacia de la diplomacia económica entre Vietnam y Japón como criterios de evaluación.

Según el embajador, la comunidad vietnamita en Japón cuenta actualmente con más de 700.000 personas, distribuidas en las 47 prefecturas y ciudades del país y representativas de diversos sectores y generaciones.

Sus miembros contribuyen al desarrollo económico y social de Japón, mantienen estrechos vínculos con su tierra natal, preservan el idioma vietnamita y se apoyan mutuamente.

La Embajada continuará implementando la Resolución 23-NQ/TW del Buró Político, fortaleciendo la unidad, atendiendo a los connacionales y promoviendo sus recursos, bajo el lema “La unidad es la fuerza”.

En su intervención, To Lam expresó su emoción por reunirse con representantes de la comunidad vietnamita en Japón y transmitió sus saludos y afecto desde la Patria a los connacionales y al personal de las representaciones vietnamitas.

Al informar sobre la situación nacional, señaló que 2026 es el primer año de implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y del Plan de desarrollo socioeconómico quinquenal 2026-2030, que abre una nueva etapa de desarrollo. Vietnam necesita las contribuciones de científicos, expertos, empresarios e intelectuales con experiencia internacional, así como conocimientos, tecnología, métodos de gestión y redes globales.

Tras valorar los esfuerzos de la comunidad vietnamita en Japón, el máximo dirigente afirmó que el Partido y el Estado seguirán perfeccionando los mecanismos y políticas para facilitar una participación más amplia de los connacionales en la vida socioeconómica del país, y promover su papel como acompañantes y colaboradores en el desarrollo nacional.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa posan una foto junto con funcionarios de las representaciones vietnamitas en Japón (Fuente: VNA)

Asimismo, pidió a las representaciones vietnamitas aplicar rigurosamente la Resolución del XIV Congreso Nacional y las orientaciones de política exterior; profundizar las relaciones entre Vietnam y Japón, y fortalecer su papel como puente de conexión, contribuyendo a la implementación efectiva de los compromisos y acuerdos alcanzados por los dirigentes de ambos países.

También instó a mejorar la atención a la comunidad y la protección ciudadana, y promover el cumplimiento de las leyes locales, la solidaridad y el apoyo mutuo entre los vietnamitas en sus estudios y trabajos.

En cuanto a la comunidad, manifestó su deseo de que continúe fortaleciendo la unidad y la solidaridad, amplíe las actividades de enseñanza y aprendizaje del vietnamita y aporte conocimientos y recursos materiales al desarrollo nacional, además de actuar como puente de amistad entre ambos países.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa Ngo Phuong Ly entregan libros a los niños (Fuente: VNA)

Exhortó a los jóvenes y estudiantes a aprovechar las oportunidades de estudio e investigación en Japón para adquirir conocimientos avanzados y dominar la ciencia y la tecnología, cultivando al mismo tiempo el deseo de contribuir a la Patria.

Con motivo de la ocasión, Ngo Phuong Ly, cónyuge del secretario general del Partido y presidente To Lam, entregó a la comunidad vietnamita en Japón una biblioteca de libros en vietnamita./.