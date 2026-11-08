Vietnam impulsa la renovación de la elaboración y aplicación de las leyes

Hanoi (VNA) – El Consejo de Coordinación para la Divulgación y Educación Jurídica de Vietnam celebró hoy una ceremonia en respuesta al Día del Derecho de Vietnam 2026, con la presencia del viceprimer ministro y presidente del Consejo, Le Tien Chau.

En su intervención, el viceprimer ministro destacó que la ceremonia de este año reviste un significado político y jurídico especial, al coincidir con el 80 aniversario de la tradición constitucional del país.

Al recordar las orientaciones del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, con motivo del 80 aniversario de la aprobación de la primera Constitución por la Asamblea Nacional, Le Tien Chau subrayó que todas las actividades de elaboración de leyes, organización del aparato y ejercicio del poder estatal deben ajustarse a la Constitución.

Asimismo, destacó la necesidad de promover la soberanía popular, respetar y proteger los derechos humanos y ciudadanos. La renovación de la elaboración y aplicación de las leyes debe ser una tarea central para lograr avances institucionales, vinculada al fortalecimiento de la capacidad de gobernanza y la protección de la justicia.

De acuerdo con el subjefe de Gobierno, la elaboración de leyes debe ir acompañada de una aplicación rigurosa y eficaz, cuyos resultados constituyan el criterio para evaluar su calidad. Es necesario superar los retrasos en la promulgación de documentos de desarrollo y orientación, así como las dificultades para aplicar determinadas disposiciones y la demora en resolver los obstáculos surgidos en la práctica.

La comunicación sobre políticas debe comenzar desde las primeras etapas, mientras que la divulgación jurídica debe ayudar a la población no solo a conocer y cumplir las leyes, sino también a utilizarlas para proteger sus legítimos derechos e intereses.

El ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, habla en la cita (Fuente: VNA)

El viceprimer ministro también hizo hincapié en el desarrollo de una cultura de respeto a la ley, para que su cumplimiento se convierta en una conciencia voluntaria y una responsabilidad de cada persona, organismo y organización. Los responsables de los niveles deben dirigir directamente y asumir la responsabilidad por la calidad de la elaboración, aplicación y divulgación de las leyes, en lugar de considerar estas tareas como competencia exclusiva de los organismos judiciales o departamentos jurídicos.

Los delegados habla en la cita (Fuente: VNA)

Por su parte, el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, señaló que el Día de la Ley de Vietnam 2026 tiene un significado histórico al estar vinculado al 80 aniversario de la aprobación de la primera Constitución del país, en 1946.

En el próximo período, el Ministerio continuará mejorando la calidad de la elaboración legislativa y supervisando la constitucionalidad, coherencia y uniformidad de los proyectos de ley desde la fase de formulación de políticas.

Asimismo, el Ministerio renovará el seguimiento de la aplicación de las leyes, con el objetivo de identificar y resolver oportunamente tanto las deficiencias de las políticas como las limitaciones en su ejecución.

También desplegará eficazmente la Ley de Divulgación y Educación Jurídica de 2026 y ampliará el uso de tecnologías digitales y datos para facilitar el acceso de la población y las empresas a la información jurídica./.