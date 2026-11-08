Vietnam y Partido del Trabajo de México impulsan la cooperación bilateral

Ciudad de México (VNA) – Una delegación de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por su subjefe Tran Thanh Lam, realizó una visita de trabajo a México del 2 al 7 de noviembre, con el objetivo de consolidar la amistad tradicional, fortalecer la confianza política e impulsar la cooperación sustancial entre ambos partidos y países.

En el marco de la visita, Thanh Lam se reunió con el senador Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del Partido del Trabajo (PT) de México.

El alto funcionario partidista vietnamita afirmó que el PCV concede gran importancia a la amistad tradicional con el PT y valoró las contribuciones de esta formación política y de su secretario general al fortalecimiento de la solidaridad entre ambos partidos y pueblos.

Señaló que la visita de Alberto Anaya Gutiérrez a Vietnam en agosto de 2026 y la firma del Acuerdo de Cooperación para el período 2026-2031 han generado un nuevo impulso para profundizar los vínculos bilaterales.

Thanh Lam propuso intensificar el intercambio teórico y de experiencias sobre la construcción partidista y el desarrollo nacional, así como ampliar la cooperación en educación, ciencia, cultura, información exterior, prensa, edición y medicina tradicional.

También destacó la importancia de aprovechar los resultados de la colaboración en educación preescolar y promover el intercambio de expertos y docentes.

Por su parte, Alberto Anaya Gutiérrez valoró los logros del proceso de Renovación (Doi Moi) de Vietnam, especialmente la experiencia de combinar el crecimiento económico con el progreso y la equidad social y la mejora de las condiciones de vida de la población.

Expresó su deseo de reforzar el intercambio de experiencias, la investigación teórica y la cooperación en información exterior, prensa y edición, para dar a conocer la orientación política y los logros de desarrollo de Vietnam, especialmente en América Latina.

Durante el encuentro, Thanh Lam, en representación de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), entregó al PT un acuerdo de cesión de derechos de publicación y la versión electrónica del libro "La aspiración de un Vietnam fuerte y próspero en la nueva era".

Elaborada por la VNA y publicada en inglés y español, la obra reúne 46 artículos y discursos destacados del secretario general del PCV y presidente del Estado, To Lam, desde agosto de 2024.

Ambas partes destacaron el significado político, ideológico, cultural y diplomático de su difusión en español, que permitirá a los lectores latinoamericanos conocer mejor el proceso de Renovación y las orientaciones de desarrollo de Vietnam.

La delegación visita la escuela primaria República Socialista de Vietnam, situada en la zona de Iztapalapa, en la capital mexicana (Fuente: VNA)

La delegación vietnamita también participó en la XXVI Conferencia Internacional sobre Educación Preescolar, organizada por el PT, y en una mesa redonda de la Red de Parlamentarios y Exparlamentarios de las Américas sobre este ámbito.

En ambos encuentros, Thanh Lam compartió las políticas y experiencias de Vietnam y subrayó la importancia de la cooperación internacional y la movilización de recursos para garantizar que todos los niños tengan acceso a servicios de cuidado y educación preescolar de calidad.

En el estado de Nuevo León, Thanh Lam se reunió con el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y trabajó con representantes de las autoridades estatales y de la ciudad de Monterrey.

Ambas partes intercambiaron opiniones sobre las posibilidades de cooperación en educación, formación de recursos humanos, ciencia, tecnología, transformación digital, turismo sostenible, cultura y desarrollo urbano, en el contexto de la participación de Vietnam y México en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

La delegación visitó asimismo la escuela primaria República Socialista de Vietnam, situada en la zona de Iztapalapa, en la capital mexicana, y depositó flores ante el monumento dedicado al Presidente Ho Chi Minh, en el Centro Histórico de Ciudad de México./.