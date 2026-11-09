📝Enfoque: Vietnam promueve su fortaleza cultural y consolida la gran unidad nacional desde la base

Hanoi (VNA) - En el contexto de la reestructuración administrativa y la renovación del sistema político, potenciar los valores culturales y mejorar la eficacia de las campañas y los movimientos de emulación patriótica constituyen una exigencia práctica para fortalecer los vínculos entre los distintos sectores de la población y construir comunidades unidas y sostenibles.



Crear las condiciones para preservar y desarrollar la cultura



La promoción de la fortaleza cultural y la consolidación del gran bloque de unidad nacional comienzan con acciones concretas desde la base. En este ámbito, los comités del Partido desempeñan un papel de liderazgo; las autoridades crean las condiciones necesarias; el Frente de la Patria de Vietnam y sus organizaciones integrantes actúan como núcleo de movilización y cohesión; mientras que la población es el sujeto de la creación, aplicación y disfrute de los valores culturales.



Entre los compatriotas católicos, la construcción de una vida cultural y el fortalecimiento de la unidad comunitaria se reflejan en lemas como “Venerar a Dios, amar a la Patria” y “Vivir el Evangelio en el seno de la nación para servir a la felicidad de los compatriotas”, así como en el compromiso de ser “buenos ciudadanos y buenos creyentes”.



Según Nguyen Van Toan, vicepresidente del Comité Central del Comité para la Unidad de Católicos Vietnamitas, la comunidad católica, integrada por más de siete millones de fieles residentes en 34 provincias y ciudades, constituye una parte inseparable de la nación vietnamita.



En los últimos años, los creyentes han participado activamente en los movimientos de construcción de familias, barrios y aldeas culturales, desarrollo de nuevas zonas rurales, urbanización civilizada y protección del medio ambiente.



Numerosas familias católicas mantienen estilos de vida austeros y conceden especial importancia a la educación, mientras que las parroquias han puesto en marcha iniciativas de protección ambiental, clasificación de residuos y plantación de árboles. Las actividades benéficas, la asistencia ante desastres naturales y el apoyo a las personas vulnerables también contribuyen a difundir el espíritu de solidaridad y ayuda mutua, reforzando los vínculos entre creyentes y no creyentes.



La experiencia de la provincia de Dong Thap demuestra que potenciar la cultura comunitaria en combinación con la construcción de la nueva ruralidad coadyuva a despertar el espíritu de autogestión, cooperación y apoyo mutuo entre la población. La localidad cuenta actualmente con 24.892 grupos de autogestión ciudadana y 153 espacios de encuentro comunitario, con más de 7.800 miembros, que permiten a los habitantes intercambiar experiencias productivas, cooperar para el desarrollo económico y resolver conjuntamente los problemas locales.



A través del movimiento “Movilización Popular Eficaz”, los habitantes de Dong Thap han donado voluntariamente más de 867.700 metros cuadrados de terreno, aportado unos 203 millones de dólares y contribuido con millones de jornadas de trabajo a la construcción de infraestructuras rurales. De cara al futuro, la provincia prevé seguir ampliando los modelos de autogestión, mejorar la calidad de las instituciones culturales de base, desarrollar el turismo comunitario vinculado a la preservación de la identidad local y promover un entorno cultural digital saludable.



La eficacia de las campañas y los movimientos de emulación patriótica impulsados por el Frente de la Patria de Vietnam no se mide únicamente por los recursos movilizados o las obras y tareas concluidas, sino también por su contribución a cultivar el patriotismo, la conciencia de responsabilidad, el espíritu humanitario, la capacidad de autogestión y los vínculos entre las personas y la comunidad.



Construir una vida cultural de calidad significa formar ciudadanos con ética, integridad y estilos de vida ejemplares; fomentar familias armoniosas, progresistas y felices, y desarrollar relaciones comunitarias basadas en la unidad, la solidaridad, el respeto y la ayuda mutua.



La población es el sujeto de la creación, aplicación y disfrute de los valores culturales. (Foto: VNA)



El pueblo, sujeto de la creación y el disfrute de los valores culturales



Nguyen Minh Chung, miembro del Buró Ejecutivo y jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité del Partido para la Movilización de Masas, el Frente y los Organismos Centrales, destacó la estrecha relación entre la cultura y la gran unidad nacional: la primera establece los valores y métodos de cohesión social, mientras que la segunda crea las condiciones y moviliza los recursos para preservar y desarrollar la cultura.



La Resolución N.º 43-NQ/TW, emitida el 24 de noviembre de 2023 por el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIII mandato, y la Resolución N.º 80-NQ/TW, promulgada el 7 de enero de 2026 por el Buró Político, constituyen fundamentos importantes para vincular ambas tareas. En este proceso, el Partido define los objetivos y ejerce el liderazgo; el Estado garantiza el marco institucional y los recursos; el Frente de la Patria de Vietnam y sus organizaciones movilizan, coordinan, supervisan y realizan la crítica social, mientras que la población participa directamente en la creación, preservación y disfrute de los valores culturales.



A través de las campañas y los movimientos de emulación patriótica, el Frente de la Patria ha diversificado las formas de movilización de las comunidades religiosas para participar en la construcción y salvaguardia de la Patria, especialmente en ámbitos como la salud, la educación, la asistencia social, la protección ambiental y la reducción sostenible de la pobreza. Asimismo, promueve el diálogo con las organizaciones religiosas para atender las aspiraciones de los fieles y fortalecer la confianza entre la población y las instituciones.



Según datos del Comité Central del Frente de la Patria, Vietnam cuenta con 637.534 modelos de autogestión ciudadana, con más de 23,4 millones de participantes. Más del 92,5% de las zonas residenciales organizan la Fiesta de la Gran Unidad Nacional y más del 72% celebran la “comida de la gran unidad”.



Solo en 2024, el Frente movilizó más de 282 millones de dólares, contribuyó a construir y reparar más de 53.600 viviendas y prestó asistencia sanitaria a más de 1,86 millones de personas, además de apoyar a más de 313.000 estudiantes.



Ante las nuevas exigencias, Nguyen Minh Chung subrayó la necesidad de combinar la reorganización administrativa con la preservación de la identidad cultural, garantizar un acceso equitativo a los recursos y servicios culturales, escuchar las necesidades de la población desde la base y vincular la transformación digital con la responsabilidad informativa.



Para ello, el liderazgo del Partido debe centrarse en definir claramente las tareas, organizar su ejecución según las competencias de cada entidad y evaluar los resultados a través de los cambios en la vida comunitaria. Fortalecer los vínculos entre las organizaciones, los cuadros y la población permitirá que la cultura alimente la confianza y que la unidad genere nuevos recursos para el desarrollo nacional, concluyó./.