NHK publica entrevista del líder vietnamita sobre perspectivas de su visita oficial a Japón

Tokio (VNA)- La cadena pública japonesa NHK publicó una entrevista al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, quien expresó su confianza en que la visita a Japón contribuirá a estrechar aún más las relaciones entre ambos países y aportará beneficios a sus pueblos.



Según NHK, en la entrevista realizada en vísperas de su visita oficial, el máximo dirigente destacó el creciente acercamiento económico bilateral. Precisó que, hasta octubre de este año, el comercio entre Vietnam y Japón alcanzó unos 50 mil millones de dólares, cifra cercana al valor registrado durante todo el año pasado.



To Lam expresó su esperanza de que Japón siga ampliando sus inversiones y cooperación con Vietnam, especialmente en la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas en sectores avanzados como los semiconductores, la inteligencia artificial (IA) y las energías limpias.



Al referirse a la creciente inestabilidad internacional, el mandatario subrayó, según NHK, que no se puede esperar a que el mundo deje de ser inestable para desarrollarse, sino que es necesario crear proactivamente las condiciones para impulsar el avance del país. Asimismo, afirmó que Vietnam continuará promoviendo la diversificación de sus relaciones exteriores.



El secretario general y presidente To Lam realiza una visita oficial de cuatro días a Japón, iniciada el 8 de noviembre. Según el programa previsto, el líder vietnamita será recibido por el Emperador y la Emperatriz de Japón y mantendrá conversaciones con la primera ministra Takaichi Sanae./.

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