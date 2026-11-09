Vietnam fija los principales objetivos sociales y culturales para 2027

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Vietnam establece los principales objetivos económicos para 2027 (parte 2)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, firmó la Conclusión n.º 106-KL/TW, el 15 de octubre de 2026, del IV Pleno del Comité Central del Partido sobre el desarrollo socioeconómico, la ejecución del presupuesto estatal en 2026 y el plan para 2027, según la cual se estable varios criterios económicos clave.
Vietnam establece los principales objetivos económicos para 2027 (parte 1)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, firmó la Conclusión n.º 106-KL/TW, el 15 de octubre de 2026, del IV Pleno del Comité Central del Partido sobre el desarrollo socioeconómico, la ejecución del presupuesto estatal en 2026 y el plan para 2027, según la cual se estable varios criterios económicos clave.
Conclusión 106-KL/TW sobre la situación del desarrollo socioeconómico en 2026
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, firmó la Conclusión 106-KL/TW del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre la situación del desarrollo socioeconómico, la ejecución del presupuesto estatal en 2026 y el plan para 2027.
Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 3)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).
Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 2)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).
Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 1)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).
Vietnam amplía cooperación internacional en IA y tecnologías estratégicas
La Semana Digital Internacionalde Vietnam 2026, que se celebra en Quang Ninh, reúne a 500 delegados nacionales e internacionales para debatir sobre la gobernanza de la IA, el desarrollo de tecnologías digitales estratégicas y la ampliación de la cooperación.
Vietnam logra avances en materia de ciencia, tecnología e innovación en 2026
Según el informe socioeconómico presentado por el primer ministro Le Minh Hung en el segundo período de sesiones de la XVI Asamblea Nacional, en 2026, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital han registrado avances positivos significativos, contribuyendo a abordar importantes desafíos nacionales.
Campaña de 500 días y noches de Vietnam avanza con determinación y resultados significativos
Hasta el 12 de octubre de 2026, Vietnam había recuperado 3.551 restos de soldados caídos, el 50,73% de la meta fijada, y tomado muestras de más de 211.300 restos, lo que representa el 99,41% del plan previsto, en el marco de la Campaña de 500 días y noches.
TLC entre Vietnam y EFTA abre nuevas oportunidades de cooperación con Europa
Vietnam firmó oficialmente acuerdos de libre comercio con cuatro países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en Hanoi, lo que supone un importante paso adelante tras la reanudación de las negociaciones en medio de las tensiones comerciales mundiales.
Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la UE
La Unión Europea y Vietnam establecieron las relaciones diplomáticas el 28 de noviembre de 1990. Desde entonces, los vínculos bilaterales han evolucionado de manera cada vez más positiva.
Algunos resultados de la aplicación de la Resolución N.º 71-NQ/TW
En los primeros nueve meses de 2026, se pusieron en marcha numerosos programas de formación en ciencia, tecnología y microchips semiconductores, así como centros de formación de excelencia, mientras que la reorganización de la red de centros educativos permitió reducir cerca de 19.000 unidades administrativas.
Inversiones vietnamitas en el extranjero totalizan 2,77 mil millones de dólares
La inversión total de Vietnam en el exterior alcanzó los 2,77 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, una cifra 3,3 veces superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.
Inversión extranjera registra en Vietnam aumenta 76,4% en 9 meses de 2026
En los primeros nueve meses de 2026, la inversión extranjera directa (IED) registrada en Vietnam alcanzó un total de 50,36 mil millones de dólares, lo que supone un incremento del 76,4% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Siete productos de exportación de Vietnam superan los 10 mil millones de USD en nueve meses de 2026
Entre enero y septiembre de 2026, siete productos de exportación de Vietnam registraron un valor superior a los 10 mil millones de dólares cada uno, y en conjunto representaron el 70,7% del valor total de las exportaciones del país.
Vietnam suma 15 meses de mejora en el sector manufacturero
En septiembre de 2026, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de Vietnam se mantuvo por encima del umbral de los 50 puntos, situándose en 51,9, lo que indica una mejora más moderada de la salud del sector al cierre del tercer trimestre. Las condiciones empresariales han mejorado a lo largo de los últimos 15 meses.
Hanoi lidera nuevamente Índice de Innovación Local 2026 de Vietnam
Las diez localidades que encabezan la clasificación nacional son, en este orden: Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Hue, Da Nang, Thai Nguyen, Tay Ninh y Hung Yen.
Resultados de la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW
Tras la reestructuración del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, el primer ministro Le Minh Hung priorizó la implementación drástica y coordinada de muchas soluciones para alcanzar los objetivos establecidos en la Resolución N.º 57-NQ/TW.
PIB de Vietnam creció 9,01% en los primeros nueve meses de 2026
El Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam en los primeros nueve meses de este año regisó un alza interanual del 9,01%. En particular, el sector agropecuario, silvícola y pesquero creció un 4,02%, contribuyendo con un 5,35% al crecimiento del valor agregado total de la economía, el sector industrial y de la construcción (11,21% y 49,62%) y el sector de los servicios (8,69% y 45,03%).
Vietnam asciende al puesto 43 mundial en innovación
Vietnam ocupa el puesto 43 entre 139 países y economías en el Índice Global de Innovación (GII) 2026 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).