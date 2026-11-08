Cultura-Deporte

Provincia vietnamita inaugura el Festival Internacional de Gongs

Cerca de 300 artesanos participan en el Festival Internacional de Gongs de Gia Lai, donde el conjunto tradicional Ko Do del pueblo Jrai fue reconocido como tesoro nacional de Vietnam.

En el festival (Fuente: VNA)
En el festival (Fuente: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA)- La provincia central vietnamita de Gia Lai inauguró el Festival Internacional de Gongs en la ciudad de Pleiku, como parte de la “Semana del Festival de Gongs, el Volcán Chu Dang Ya y las Flores de Girasol Silvestre”, organizada por el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo en la comuna de Bien Ho.

Cerca de 300 artesanos, integrantes de 39 delegaciones provenientes de 10 ciudades y provincias, incluidas Gia Lai, Quang Tri, las ciudades de Hue y Da Nang, se unieron a miles de residentes y turistas, tanto nacionales como extranjeros, en este evento.

Durante la ceremonia de apertura, miles de visitantes y lugareños disfrutaron de interpretaciones de gongs, danzas y piezas musicales que evocaban la cosecha de arroz y el transporte de agua a la aldea, rindiendo homenaje a un país en paz y a una vida más próspera y cálida.

En el marco del evento, la provincia anunció que el conjunto de gongs “Ko Do” ha sido reconocido por el Primer Ministro como tesoro nacional.

Este conjunto, perteneciente al pueblo Jrai, constituye un artefacto excepcional de gran valor histórico y artístico, que encierra la memoria cultural transmitida a través de generaciones. Data de finales del siglo XIX o principios del XX y consta de ocho piezas -cinco gongs planos y tres gongs con protuberancia central-, elaboradas artesanalmente con una técnica refinada que produce un sonido cálido, resonante y de una armonía singular.

Durante más de un siglo, este conjunto ha sido preservado por generaciones de una familia Jrai, permaneciendo vinculado a rituales tradicionales y a importantes acontecimientos comunitarios. Cada sonido de estos gongs no es solo música; encierra las historias de los antepasados, las creencias y el vínculo profundo entre la naturaleza y la comunidad. Su valor reside no solo en su rareza y excelente estado de conservación, sino también en el saber popular, las técnicas de afinación, el arte interpretativo y la memoria cultural que se manifiestan en cada nota.

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En el festival (Fuente: VNA)

Pham Anh Tuan, presidente del Comité Popular provincial, señaló que el “Espacio Cultural de los Gongs de la Altiplanicie Occidental”, designado por la UNESCO en 2005 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, constituye un motivo de orgullo tanto para las Tierras Altas Centrales como para todo Vietnam.

La semana de actividades se desarrolla del 30 de octubre al 8 de noviembre e incluye intercambios y presentaciones de música e instrumentos étnicos, a cargo de diversos clubes, bandas, agrupaciones musicales y colectivos artísticos, una recreación de la celebración de la nueva casa comunal de los Jrai, y la exposición “Espacio cultural de los gongs de Gia Lai”./.

VNA
#Festival Internacional de Gongs #Gia Lai #Vietnam #Nueva era
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