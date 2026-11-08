Nguyen Yen Trang se corona Miss Vietnam 2026

Hanoi (VNA)- Nguyen Yen Trang, representante de Hanoi, se coronó Miss Vietnam 2026 en la gala final celebrada el 7 de noviembre en la ciudad de Hai Phong.



El título de primera finalista fue para Tran Xuan Khanh Linh, mientras que el de segunda finalista recayó en Le Phuong Nghi.



Uno de los momentos más destacados de la nueva Miss Vietnam durante la gala fue su intervención en la ronda de preguntas y respuestas, centrada en la belleza de la paz de Vietnam.



Al responder sobre sus sentimientos ante este valor y cómo transmitirlo a los amigos internacionales, Yen Trang expresó su orgullo por vivir en un país en paz, donde cada persona tiene la oportunidad de estudiar, trabajar y contribuir al desarrollo nacional. Asimismo, mencionó la Cumbre Estados Unidos-Corea del Norte celebrada en Vietnam en 2019 como muestra del papel y la responsabilidad del país en la promoción de la paz.



Miss Vietnam es un certamen de belleza impulsado por el periódico Tien Phong, cuyo objetivo es honrar la belleza integral de las mujeres vietnamitas.



En 2026, el concurso siguió promoviendo cuatro valores fundamentales: belleza, cultura, inteligencia y contribución a la sociedad. De este modo, no solo presta atención a la apariencia física, sino que también destaca los conocimientos, la personalidad y el sentido de responsabilidad con la comunidad.



A lo largo de meses de competición, las concursantes participaron en actividades para desarrollar sus habilidades, conocer la cultura y la historia, así como realizar labores sociales en Hai Phong, entre ellas homenajes a personas con méritos para la patria, visitas a niños en circunstancias especialmente difíciles e iniciativas de protección del medio marino. Estas experiencias contribuyeron a difundir el mensaje de una belleza vinculada a la cultura, la solidaridad y el espíritu de compromiso social.



El certamen concluyó con la elección de las ganadoras de los principales títulos y reafirmó su orientación de honrar la belleza de las mujeres vietnamitas en estrecha relación con la inteligencia, la identidad cultural y las contribuciones positivas a la sociedad./.

VNA