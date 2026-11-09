Diplomacia de Vietnam abre camino y convierte compromisos en recursos para desarrollo

Hanoi (VNA) - Considerar las relaciones exteriores una tarea primordial y permanente, junto con la defensa y la seguridad, refleja el pensamiento estratégico del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en la nueva era.



En los últimos años, Vietnam ha ampliado sus relaciones con socios tradicionales y establecido o elevado marcos de cooperación con importantes países y centros económicos y políticos.



La elevación de las relaciones con la Unión Europea (UE) al nivel de Asociación Estratégica Integral y la visita oficial del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, a la UE en octubre de 2026 constituyen hitos importantes. Asimismo, se han intensificado los vínculos estratégicos con Japón, Francia e India, mientras que la cooperación integral con Laos continúa concretándose mediante programas y proyectos específicos.



Las actividades de relaciones exteriores se despliegan de forma coordinada a través de tres pilares: la diplomacia del Partido, la diplomacia del Estado y la diplomacia popular, en estrecha vinculación con la defensa, la seguridad y la diplomacia económica.



De acuerdo con las orientaciones del XIV Congreso del Partido, la eficacia debe medirse por la capacidad de transformar los compromisos políticos y diplomáticos en beneficios concretos para el país y su población, mediante proyectos que movilicen capital, tecnología y empleo.





El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Hong Dien, recibe la Delegación Empresarial de Alto Nivel de Europa. Foto:

Un ejemplo es la reunión del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Hong Dien, con la Delegación Empresarial de Alto Nivel de Europa, el 5 de noviembre.



Las empresas europeas manifestaron su disposición a invertir a largo plazo y cooperar con Vietnam en sanidad, productos farmacéuticos, transferencia tecnológica, economía circular y formación de recursos humanos cualificados.



Vietnam, por su parte, pidió impulsar la ratificación del acuerdo EVIPA, promover el levantamiento de la “tarjeta amarilla” de la UE a sus productos pesqueros y fortalecer la conexión empresarial con las cadenas de suministro globales.



Con Japón, la visita oficial del secretario general y presidente To Lam, del 8 al 11 de noviembre, abre nuevas oportunidades de cooperación.



En los primeros nueve meses del año, el comercio bilateral alcanzó los 43,7 mil millones de dólares, un 15% más que en el mismo período de 2025. Ambos países aspiran a elevar esta cifra a 75 mil millones de dólares para 2030. Japón también prevé formar a 250 especialistas vietnamitas en semiconductores mediante programas de doctorado.



La cooperación con Francia en gemelos digitales e inteligencia artificial también avanza. El grupo Dassault Systèmes, junto con el Ministerio de Finanzas y el Centro Nacional de Innovación, estableció en Hanoi un Centro de Excelencia en estas tecnologías, orientado a impulsar aplicaciones en producción, transporte y ciudades inteligentes.



A nivel local, una ayuda no reembolsable de 10 millones de dólares de Suiza ha permitido mejorar las infraestructuras de Can Tho y reforzar su capacidad de adaptación a las inundaciones y al cambio climático, beneficiando a más de 442.600 habitantes. En 2026, la ciudad aprobó además tres nuevas ayudas suizas por más de 448.000 dólares para proyectos de adaptación climática y desarrollo de competencias digitales.



Paralelamente, Vietnam refuerza su capacidad de respuesta ante los riesgos geopolíticos y las interrupciones de las cadenas de suministro. Las consultas con India y Omán abarcan, entre otros asuntos, la seguridad energética, la seguridad marítima y la continuidad del transporte marítimo.



Durante la recepción del presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, To Lam destacó la necesidad de concretar los acuerdos de alto nivel mediante proyectos que respondan a las fortalezas y necesidades de cada país.



Estas iniciativas reflejan la orientación de la diplomacia vietnamita: ampliar la cooperación sobre la base de la independencia, la soberanía y el beneficio mutuo, movilizar recursos sin generar dependencia y convertir los compromisos internacionales en resultados tangibles para el desarrollo nacional./.