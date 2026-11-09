Parlamento vietnamita analiza Resolución sobre presupuesto estatal de 2027 y ajustes de varias leyes

Hanoi (VNA)- Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam votarán hoy para aprobar las resoluciones sobre el presupuesto estatal de 2027 y el plan de distribución del presupuesto central para ese mismo año.



También debatirán varios proyectos de modificación y complementación de leyes, entre ellas la Ley de Seguro Social, el Código Laboral, las leyes de Archivos, Igualdad de Género, Actividades de la Cruz Roja y Empleo, así como las normas sobre seguridad y salud laboral, infancia, personas con discapacidad, atención médica, productos farmacéuticos, personas mayores, seguro médico y prevención de los daños del tabaco.



Uno de los contenidos destacados es el proyecto de modificación de la Ley de Seguro Social, que consta de tres artículos y se centra en adaptar la normativa a la reorganización del aparato administrativo y al modelo de gobierno local de dos niveles, mejorar la eficiencia de las inversiones del fondo de seguro social y perfeccionar las políticas y prestaciones.



Con el objetivo de ampliar progresivamente la cobertura del seguro social de manera adecuada y viable, especialmente entre los trabajadores sin relación laboral formal y quienes trabajan a través de plataformas digitales, el proyecto propone facultar al Comité Permanente de la Asamblea Nacional para decidir la incorporación obligatoria de los grupos con empleo e ingresos estables y regulares, a propuesta del Gobierno y en función de las condiciones socioeconómicas de cada período.



Actualmente, el Comité del Partido del Gobierno estudia elaborar una nueva resolución sobre políticas salariales y de seguro social para someterla a las autoridades competentes. Una vez aprobada por el Comité Central del Partido, el Gobierno orientará a los organismos pertinentes para concretar su institucionalización.



Por otra parte, el proyecto de modificación de algunos artículos del Código Laboral y de las leyes de Igualdad de Género, Actividades de la Cruz Roja y Empleo, consta de siete artículos y busca principalmente ajustar las competencias de gestión y perfeccionar las disposiciones legales.



Entre los cambios propuestos figura el traslado de la competencia para regular las funciones y la estructura del Consejo Nacional de Salarios del Gobierno al Primer Ministro. Asimismo, el ministro del Interior deberá anunciar el calendario anual de días festivos antes del 30 de septiembre del año anterior.



Un punto destacado es la propuesta de establecer el 24 de noviembre como “Día de la Cultura de Vietnam”, jornada que también será festiva y remunerada, en cumplimiento de la Resolución No. 80-NQ/TW.



En materia de archivos, el proyecto precisa las competencias para destruir documentos sin valor en organismos disueltos, en quiebra o que hayan cambiado de modelo de funcionamiento.



También propone eliminar el requisito del certificado profesional de archivística y las tasas correspondientes, sustituyéndolo por la exigencia de una titulación técnica de nivel universitario o superior para el personal responsable de los servicios de archivo.



En cuanto a la igualdad de género, se propone transferir al Ministerio del Interior la responsabilidad de publicar información nacional sobre esta materia, mientras que el Ministerio de Finanzas asumirá los criterios de clasificación por género en las estadísticas estatales.



Además, la competencia para aprobar las estrategias y los objetivos nacionales en este ámbito pasaría del Gobierno al Primer Ministro.



El proyecto de modificación de la Ley de Actividades de la Cruz Roja contempla trasladar la función de gestión estatal de este sector del Ministerio del Interior al Ministerio de Salud.



Respecto a la Ley de Empleo, se propone eliminar la licencia para prestar servicios de empleo. En su lugar, las empresas únicamente deberán notificar el inicio de sus actividades al organismo especializado del Comité Popular provincial correspondiente a su sede antes de comenzar a operar./.

VNA