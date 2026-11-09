Vietnam impone multas de hasta 7,8 mil dólares por infracciones en industria tecnológica digital

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam ha establecido multas de hasta unos 7,8 mil dólares para las organizaciones que cometan infracciones administrativas en el sector de la industria tecnológica digital, según el Decreto No. 401/2026/ND-CP, firmado por el viceprimer ministro Ho Quoc Dung.



El decreto establece las infracciones, las sanciones y las medidas correctivas correspondientes, así como las autoridades competentes para imponerlas. La multa máxima es de 3,9 mil dólares para personas físicas y 7,8 mil dólares para organizaciones.



En particular, las infracciones relacionadas con el suministro, la actualización de información y la conexión e intercambio de datos con la base de datos de la industria tecnológica digital podrán ser sancionadas con multas de entre 390 y 2,3 mil dólares.



Multas de hasta 5.500 dólares por obstaculizar actividades legales



El decreto establece multas de entre 3.500 y 5.500 dólares para quienes obstaculicen deliberadamente actividades legales o faciliten la realización de actividades prohibidas en este sector.



Entre las infracciones figuran impedir ilegalmente las actividades de investigación, desarrollo, diseño, fabricación, ensamblaje, programación, ensayo y producción de hardware, software y contenidos digitales, así como la prestación de servicios relacionados.



También se sancionará el suministro, la transferencia, distribución o alquiler de productos y servicios tecnológicos digitales, así como la autorización de su uso para facilitar actividades prohibidas.



Hasta 7,8 mil dólares por utilizar indebidamente tecnologías digitales



El uso de productos y servicios tecnológicos digitales para realizar actividades prohibidas podrá ser sancionado con multas de entre 5,5 mil y 6,6 mil dólares, siempre que la infracción no esté sujeta a sanciones previstas en otras legislaciones sectoriales.



Las multas aumentarán a entre 6,6 mil y 7,8 mil dólares cuando se aprovechen actividades de la industria tecnológica digital para atentar contra los intereses nacionales, la defensa y la seguridad, el orden y la seguridad sociales, los derechos e intereses legítimos de organizaciones y personas, la ética social o la salud y la vida humanas.



Sanciones por fraude para acceder a incentivos



El decreto contempla multas de entre 5,9 mil y 7,8 mil dólares para las organizaciones que proporcionen información falsa, utilicen documentos inválidos o cometan fraude en los expedientes para obtener incentivos y ayudas destinados a grandes proyectos de fabricación de productos tecnológicos digitales clave y de construcción de centros de datos de inteligencia artificial.



Asimismo, las organizaciones que presenten información falsa o documentación irregular para obtener ayudas destinadas a proyectos de emprendimiento innovador en este sector podrán recibir multas de entre 3,5 mil y 5,5 mil dólares, siempre que la conducta no constituya un delito penal.



Las multas mencionadas se aplican a las organizaciones. Para las personas físicas, las sanciones por las mismas infracciones equivaldrán a la mitad de dichos importes./.

VNA