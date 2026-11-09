Cooperación con Japón abre nuevas oportunidades para la industria vietnamita de chips

Tokio (VNA)- Vietnam y Japón están impulsando la cooperación en el sector de los semiconductores mediante proyectos conjuntos de investigación, la formación de recursos humanos altamente cualificados y la comercialización de chips diseñados por empresas vietnamitas. Estos avances iniciales abren oportunidades para atraer inversiones de alta tecnología, fomentar la innovación y reforzar la participación de Vietnam en las cadenas de suministro globales, en consonancia con las orientaciones de la Resolución No. 57-NQ/TW.



De la investigación a la comercialización



Ambos países están llevando a cabo cinco proyectos de investigación sobre semiconductores, que conectan a universidades destacadas de las dos naciones y cuyos contratos de financiación se firmaron en julio de 2026. Los proyectos se centran en circuitos integrados tridimensionales, materiales semiconductores avanzados, chips seguros para inteligencia artificial (IA) y componentes electrónicos de potencia.



Según el profesor Le Duc Anh, de la Facultad de Electricidad y Electrónica de la Universidad de Tokio, estos proyectos permiten a Vietnam pasar de la formación teórica a la capacitación de especialistas mediante investigaciones prácticas. Durante los aproximadamente 42 meses de ejecución, los participantes podrán intervenir en el diseño de experimentos, la fabricación de prototipos, las mediciones, la evaluación de la fiabilidad y la generación de propiedad intelectual. La cooperación también facilita la codirección de doctorandos, el uso compartido de instalaciones y el desarrollo de grupos de investigación conjuntos.



El profesor Pham Nam Hai, vicedecano de la Facultad de Electrónica de la Universidad de Ciencias de Tokio, señaló que participa junto con socios de la Universidad Nacional de Hanoi, la Universidad de Da Nang y la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh en investigaciones sobre semiconductores para la IA en el borde (Edge AI), que integran materiales, memoria, diseño de chips de control y software. Asimismo, forma parte del programa de formación de 250 doctores especializados en semiconductores, financiado por el Gobierno japonés y en el que participan más de 10 profesores nipones.



En el ámbito empresarial, a finales de 2025, el grupo vietnamita FPT entregó a un cliente japonés, a través de Restar, su primer lote comercial de chips. Estos circuitos de gestión de energía, destinados a impresoras multifunción, debieron cumplir requisitos de características eléctricas, estabilidad y fiabilidad, además de superar pruebas en equipos reales. El acuerdo entre FPT y Restar establece el objetivo de distribuir 10 millones de chips en tres años en la región de Asia-Pacífico, lo que no significa que todo ese volumen haya sido encargado exclusivamente por Japón. De acuerdo con Le Duc Anh, este hito refleja el paso de las empresas vietnamitas de la prestación de servicios de diseño y suministro de personal a la producción de artículos con marca propia.



Concentrarse en segmentos con ventajas



Japón presta especial atención a la seguridad económica, la resiliencia de las cadenas de suministro y el aprovechamiento de sus fortalezas en materiales, equipos de fabricación, medición e inspección. Según los expertos, Vietnam puede intensificar la cooperación en segmentos con mercados definidos y adecuados a su capacidad tecnológica actual, como chips de gestión de energía, microcontroladores, sensores, chips para equipos industriales, encapsulado avanzado y pruebas.



Las reuniones de trabajo del Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel) con Nikon y Tokyo Electron reflejan los esfuerzos por buscar socios para desarrollar la capacidad de fabricación nacional. Sin embargo, este sector exige sistemas operativos integrados, control de la contaminación y mantenimiento de equipos, así como un suministro eléctrico estable, agua ultrapura, materiales especializados y personal técnico cualificado. Una hoja de ruta viable consiste en dominar gradualmente la operación, calibración y mantenimiento, así como la integración de equipos, para después desarrollar componentes, software de control y sistemas auxiliares.



Vincular la cooperación con las orientaciones de la Resolución No. 57-NQ/TW



La Resolución No. 57-NQ/TW, aprobada el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, establece que las empresas constituyen la principal fuerza motriz, los científicos desempeñan un papel clave y el Estado ejerce una función orientadora en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.



El profesor Pham Nam Hai propuso establecer una red de cooperación de tres niveles: las universidades se encargarían de la formación y la investigación básica; los institutos especializados desarrollarían tecnologías fundamentales; y las empresas transformarían los resultados de la investigación en productos. Para garantizar la sostenibilidad de la cooperación con Japón, Vietnam necesita invertir de manera focalizada en laboratorios clave, establecer mecanismos financieros adecuados y asegurar una financiación estable para la investigación. También debe crear condiciones favorables para que los expertos vietnamitas en el extranjero contribuyan a conectar tecnologías, formar personal y establecer alianzas.



La creación de un ciclo continuo que abarque desde la investigación y la formación hasta la producción y comercialización contribuirá a fortalecer la capacidad tecnológica nacional, atraer inversiones de alta tecnología y mejorar la posición de Vietnam en las cadenas mundiales de suministro de semiconductores./.

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