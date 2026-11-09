Máximo dirigente vietnamita asiste al 10º aniversario de cooperación entre Vietnam Airlines y ANA Holdings

Tokio (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, asistió hoy a la ceremonia por el décimo aniversario de la cooperación estratégica entre Vietnam Airlines y ANA Holdings (Japón).



La actividad se efectuó en el marco de la visita oficial a Japón del máximo dirigente vietnamita. En esta ocasión, ambas partes firmaron un Acuerdo marco de cooperación.



En mayo de 2016, Vietnam Airlines y ANA Holdings rubricaron un acuerdo de cooperación estratégica en Tokio. Dos meses después, la compañía japonesa se convirtió oficialmente en accionista estratégico de la aerolínea vietnamita.





El secretario general y presidente To Lam y los delegados participan en la ceremonia del décimo aniversario de la conversión de ANA Holdings en accionista estratégico de Vietnam Airlines. Foto: VNA

En el ámbito comercial, ambas compañías han desarrollado acuerdos de código compartido, conectado sus programas de fidelización y coordinado el desarrollo de productos, las ventas y las actividades de marketing. La ampliación de sus redes de vuelos conjuntos ha facilitado las conexiones de los pasajeros entre distintos destinos de Vietnam y Japón.



Hasta octubre de 2026, Vietnam Airlines operaba 11 rutas directas entre ambos países, con una frecuencia de 72 vuelos semanales. Durante los primeros nueve meses de 2026, el número de pasajeros de la aerolínea en el mercado japonés aumentó un 18%, mientras que los ingresos por transporte de pasajeros crecieron un 26% respecto al mismo período del año anterior.



Según el nuevo acuerdo marco de cooperación, las dos partes prevén compartir ingresos y coordinar la planificación de horarios, tarifas, gestión de reservas, ventas, marketing y servicios a los pasajeros en las rutas entre ambos países, sujeto a la aprobación de las autoridades competentes.



Se espera que estos mecanismos permitan aprovechar de manera más eficiente las redes de vuelos y los recursos de ambas compañías.



Asimismo, continuarán desarrollando productos adaptados a la demanda del mercado y mejorando la experiencia de los clientes en la reserva de billetes, las conexiones aéreas y los beneficios de los programas de viajeros frecuentes.



Más allá de la cooperación comercial, Vietnam Airlines y ANA Holdings han intercambiado experiencias en operaciones, mantenimiento y reparación de aeronaves, formación de personal, servicios de asistencia en tierra, catering aéreo y transporte de carga.



También han prorrogado su acuerdo de asistencia técnica y estudiarán ampliar la colaboración en tecnología, transformación digital, gestión de datos y optimización de los sistemas operativos.



Para Vietnam Airlines, la experiencia de su socio japonés en gestión, operaciones y control de calidad de los servicios contribuirá a perfeccionar los procedimientos de atención, mejorar las capacidades del personal y garantizar una experiencia uniforme durante todo el viaje.



Estas iniciativas forman parte de su estrategia para mejorar los productos y servicios y alcanzar la categoría de aerolínea de cinco estrellas según los estándares de Skytrax en 2030.



En un contexto de creciente desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón, unas conexiones aéreas más eficientes contribuirán a impulsar el comercio, atraer turistas y fortalecer los intercambios entre los pueblos de ambos países.



El avance hacia un modelo de empresa conjunta representa un nuevo paso en la cooperación bilateral, tras una década de colaboración accionarial y acuerdos de código compartido./.