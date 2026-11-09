Líder vietnamita asiste al foro sobre cooperación económica y tecnológica Vietnam-Japón

Tokio (VNA) – En el marco de su visita a Japón, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, asistió hoy al Foro Público-Privado sobre Cooperación Económica y Científico-Tecnológica entre Vietnam y Japón.

En su discurso de bienvenida, el ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, destacó que el foro se celebra en un momento en que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países abre nuevas oportunidades de cooperación. Las transformaciones tecnológicas, la transición verde y los cambios en las cadenas de suministro exigen que ambas partes no solo amplíen la escala de las inversiones y el comercio, sino que también eleven su calidad, contenido tecnológico y valor añadido.

Afirmó que Vietnam continúa mejorando su entorno de inversión y negocios e impulsando nuevos motores de crecimiento.

Instó a las empresas de ambos países a centrarse en intercambios sustanciales y promover la cooperación en investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías; conectar a las empresas con institutos de investigación y universidades para transformar los resultados científicos en productos comercializables; y fortalecer los vínculos empresariales en las nuevas cadenas de valor.

También propuso buscar soluciones para movilizar recursos y establecer modalidades adecuadas de cooperación público-privada, vinculando las inversiones con la formación de recursos humanos, la innovación tecnológica y el desarrollo de mercados, así como dar prioridad a los programas con socios, objetivos y posibilidades de ejecución claramente definidos.

Enfatizó que su cartera seguirá coordinándose con otros ministerios, sectores y socios japoneses para perfeccionar el entorno de inversión y negocios, mejorar la eficacia de la movilización y asignación de recursos, así como recibir y atender las propuestas de las empresas de acuerdo con sus competencias y la legislación vigente.

Por su parte, la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) valoró los programas de Vietnam para atraer inversión extranjera y acelerar el desarrollo industrial, con una orientación centrada en pasar de la cantidad a la calidad y prestar especial atención al desarrollo científico-tecnológico, la innovación y la formación de recursos humanos.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, presencia la firma de los docuemntos de cooperación. Foto: VNA

Durante su intervención en el foro, el secretario general y presidente, To Lam, destacó que, tras más de medio siglo de acompañamiento, Vietnam y Japón han construido una sólida base de cooperación amplia, sustancial y basada en la confianza.

Precisó que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países se desarrolla favorablemente, con la cooperación económica como uno de sus pilares fundamentales, mientras que la ciencia y la tecnología y la innovación se están convirtiendo cada vez más en nuevos motores del desarrollo.

Japón es uno de los principales socios económicos de Vietnam y su mayor proveedor de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). La cooperación bilateral se está ampliando con fuerza hacia los sectores de tecnologías estratégicas. La implementación de proyectos conjuntos de investigación sobre semiconductores en 2026 constituye una muestra concreta de la transición de la cooperación técnica hacia la investigación y el desarrollo tecnológico conjuntos, enfatizó.

Vietnam y Japón no solo son socios fiables en el presente, sino que reúnen todas las condiciones para convertirse en socios que cocreen e impulsen conjuntamente el futuro, dijo.

Señaló que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo y está decidido a alcanzar el objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045. En este proceso, identifica la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados como motores fundamentales para elevar la productividad, la calidad del crecimiento y la competitividad nacional.

Señaló que Japón cuenta con fortalezas en tecnología, finanzas, gestión, estándares de calidad y redes de mercados globales. Vietnam, por su parte, dispone de una fuerza laboral dinámica, un mercado con gran potencial, una posición importante en las redes regionales de producción y una firme aspiración de desarrollo. La combinación de estas fortalezas complementarias generará nuevos motores de crecimiento para ambas economías.

Si durante las últimas décadas Vietnam y Japón han colaborado en la construcción de infraestructuras y el desarrollo de sectores manufactureros, en las próximas décadas ambos países deberán crear conjuntamente nuevas tecnologías, desarrollar nuevas industrias y construir nuevas cadenas de valor, recomendó.

Para hacer realidad esta visión, propuso que ambas partes investiguen, desarrollen y dominen conjuntamente las tecnologías, convirtiendo la cocreación en un nuevo motor de las relaciones bilaterales; intensifiquen los vínculos en materia de investigación, desarrollo de productos y comercialización de tecnologías; y prioricen sectores con potencial e intereses comunes, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología, las energías limpias y la industria inteligente.

Asimismo, instó a promover la creación de centros de investigación, laboratorios y programas conjuntos de desarrollo tecnológico, vinculando la investigación con las necesidades de la producción y del mercado.

También pidió acelerar la transición de la recepción y aplicación de tecnologías hacia la investigación y creación conjuntas, así como pasar de la producción basada en diseños ajenos a la participación conjunta en el diseño y desarrollo de productos.

Hizo hincapié en la necesidad de elevar el nivel de la integración económica bilateral y construir nuevas cadenas de valor autónomas, sostenibles y altamente resilientes.

De acuerdo con el líder vietnamita, las empresas japonesas deben seguir ampliando sus inversiones de alta calidad en Vietnam y fortalecer la cooperación con las empresas vietnamitas en investigación, diseño, desarrollo de industrias auxiliares, producción inteligente y mejora de las capacidades de gestión. Por su parte, las empresas vietnamitas deben impulsar proactivamente la innovación y elevar sus capacidades tecnológicas, la calidad de sus productos y sus estándares de gestión, con el objetivo no solo de participar, sino también de asumir gradualmente eslabones de mayor valor añadido.

Ttambién propuso que ambas partes desarrollen conjuntamente recursos humanos altamente cualificados y un ecosistema de conocimiento, situando a las personas en el centro de la cooperación a largo plazo.

Para ello, añadió, es necesario fortalecer los vínculos entre el Estado, las instituciones educativas y las empresas, promover programas de formación de ingenieros, especialistas en tecnología y jóvenes científico, y ampliar la investigación conjunta, el intercambio de expertos y la cooperación entre los principales centros de formación de ambos países.

Invertir en conocimiento y en las generaciones jóvenes constituye la inversión más duradera en el futuro de las relaciones entre Vietnam y Japón, destacó.

Ambas partes deben convertir la cooperación público-privada en un mecanismo fundamental para transformar la visión estratégica en resultados concretos. En este sentido, propuso estudiar la creación de una red de cocreación tecnológica Vietnam-Japón, seleccionar programas y proyectos prioritarios con posibilidades de ejecución y capacidad para generar valor sustancial, así como apoyar la comercialización de tecnologías y el desarrollo de empresas innovadoras.

El mandatario afirmó que Vietnam mantiene firme su compromiso de construir una economía independiente y autosuficiente, con una profunda integración internacional. El país continuará perfeccionando sus instituciones, desarrollando infraestructuras, mejorando la calidad de los recursos humanos y garantizando un entorno de inversión y negocios estable, transparente, favorable y previsible.

Se comprometió a proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores y crear condiciones favorables para que las empresas, los científicos y los socios japoneses cooperen, inviertan, innoven y desarrollen sus actividades a largo plazo en Vietnam.

Expresó su deseo de que las empresas japonesas no consideren a Vietnam únicamente como un destino de inversión y producción o un mercado de consumo, sino también como un socio para la investigación conjunta, la creación tecnológica, el desarrollo de productos y la expansión hacia los mercados regionales y mundiales.

Por su parte, las empresas vietnamitas deben promover su espíritu de iniciativa, autonomía y autosuficiencia, así como la innovación, para convertirse en socios cada vez más capaces y con mayor posición en las redes de cooperación internacional, sugirió

El éxito de la cooperación entre Vietnam y Japón en la próxima etapa deberá medirse por las tecnologías desarrolladas, los productos creados, las empresas que crecen conjuntamente y las generaciones de recursos humanos altamente cualificados formadas, resaltó.

Manifestó su confianza en que, con el espíritu de “Cocrear tecnologías, construir conjuntamente las cadenas de valor del futuro”, ambos países continuarán avanzando juntos, aprovechando sus fortalezas, captando oportunidades, superando desafíos y compartiendo los frutos del desarrollo.

Enn el marco del foro, To Lam y la delegación de alto nivel vietnamita presenciaron la ceremonia de entrega de documentos de cooperación entre empresas y organismos ministeriales y sectoriales de Vietnam y Japón.

Los acuerdos suscritos abarcan los ámbitos de las tecnologías de la información, la inteligencia artificial (IA) y los semiconductores; la energía, las energías renovables y la transición verde; la educación, la formación y la investigación científica; la salud; las finanzas, la banca, la aviación y las inversiones; así como la agricultura, el transporte inteligente y la logística.

El máximo dirigente y la delegación de alto nivel vietnamita presenciaron la ceremonia de lanzamiento del Año de Cooperación Turística Vietnam-Japón 2027-2028./.