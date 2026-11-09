Vietnam figura entre los países que más eleva su infraestructura de calidad

Hanoi (VNA) – Vietnam ocupa el puesto 47 entre 170 países y territorios evaluados en el Índice de Infraestructura de Calidad para el Desarrollo Sostenible (QI4SD) de 2026 y figura entre los países que han registrado avances significativos en este ámbito, según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).



El país obtuvo 52,8 puntos en el índice, presentado por la ONUDI durante el Foro Mundial de la Calidad 2026, celebrado del 4 al 6 de noviembre en Viena.

Vietnam ocupa el puesto 47 entre 170 países y territorios evaluados en el Índice de Infraestructura de Calidad para el Desarrollo Sostenible (QI4SD) de 2026 (Fuente: ONUDI)

El QI4SD, elaborado por la ONUDI y publicado por primera vez en 2022, mide el grado de desarrollo de la infraestructura de calidad de cada país y su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La puntuación se calcula a partir de 37 indicadores agrupados en cinco componentes: normalización, metrología, acreditación, evaluación de la conformidad y política de calidad.



En este contexto, la infraestructura de calidad no se refiere a instalaciones físicas como carreteras, puentes o fábricas, sino al conjunto de instituciones, normas, procedimientos y servicios técnicos que garantizan que los productos y servicios cumplan los requisitos de calidad, seguridad y protección ambiental. Este sistema permite medir, inspeccionar, certificar y garantizar la calidad conforme a criterios comunes.



En comparación con la evaluación de 2024, Vietnam aumentó su puntuación en 1,6 puntos, de 51,2 a 52,8. Sin embargo, descendió del puesto 42 al 47, en parte debido al aumento del número de países y territorios evaluados, que pasó de 155 a 170.



Este año, la ONUDI analizó por primera vez los avances entre períodos mediante un conjunto de indicadores armonizados en cuanto a metodología y datos, denominado Índice QI4SD Armonizado. Este enfoque permite identificar mejoras concretas en cada componente de la infraestructura de calidad, en lugar de basarse únicamente en la clasificación general.



Debido a los cambios en el número de países participantes, los indicadores y la metodología de evaluación, las puntuaciones globales de ambos períodos no pueden compararse directamente como una medida absoluta del progreso.



Además del aumento de su puntuación, Vietnam fue incluido por la ONUDI en el grupo de países que registraron mejoras significativas en infraestructura de calidad durante el período 2024-2026, junto con Colombia, Irán, Nigeria y Uzbekistán.



Un representante de la Comisión Nacional de Normas, Metrología y Calidad calificó el reconocimiento de la ONUDI como una “señal positiva” de los esfuerzos desplegados por Vietnam en los últimos años. Este resultado pone de relieve la importancia de invertir de manera coordinada en las capacidades de normalización, metrología, acreditación y evaluación de la conformidad.



En un contexto en el que las economías avanzan hacia modelos de desarrollo verdes, digitales y sostenibles, la infraestructura de calidad constituye una base fundamental para mejorar los productos, garantizar la seguridad, facilitar el comercio e impulsar la innovación.



Los resultados del QI4SD 2026 no solo reflejan los avances de Vietnam, sino que también plantean el desafío de convertir las mejoras en sus capacidades de infraestructura de calidad en beneficios concretos para las empresas, la población y la economía./.