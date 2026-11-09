Vietnam gana popularidad entre los viajeros checos

Praga (VNA) - La demanda de los viajeros checos de destinos de larga distancia durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2026-2027 continúa aumentando, con Vietnam, Tailandia y Zanzíbar entre los lugares que despiertan un creciente interés.



En particular, las búsquedas de vuelos a Hanoi han aumentado un 47% en comparación con el mismo período del año anterior.



Según la empresa turística Student Agency, Hanoi se ha convertido en uno de los tres destinos más solicitados por sus clientes este invierno. El portavoz de la compañía, Lukas Kubat, señaló que esta tendencia podría deberse, en parte, a la inauguración de una nueva ruta aérea directa entre Praga y Hanoi en octubre de 2026. No obstante, Bangkok y Phuket, en Tailandia, siguen siendo los destinos más vendidos de la compañía.



La Asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de la República Checa (ACCKA) informó que entre los destinos de larga distancia más populares para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo figuran Tailandia, Zanzíbar, República Dominicana, Maldivas, Vietnam, Filipinas y México. Entre los destinos más cercanos, Egipto sigue siendo una opción popular.



La directora ejecutiva de ACCKA, Katerina Chaloupkova, indicó que los clientes prefieren principalmente paquetes turísticos con todo incluido de aproximadamente una semana, aunque algunos también planean viajes más largos, especialmente a Egipto.



Camboya y la isla china de Hainan figuran entre los nuevos destinos a los que se puede viajar mediante vuelos chárter directos desde Praga. Las empresas turísticas señalaron que la ampliación de las rutas directas ha facilitado el acceso de los turistas a destinos lejanos.



Petr Kostka, representante de EXIM Tours, afirmó que los vuelos sin escalas reducen el tiempo de viaje y hacen que los destinos de larga distancia resulten más atractivos para los clientes.



La agencia de viajes Fischer también ha registrado una tendencia similar. Su portavoz, Jan Bezdek, señaló que Vietnam, Camboya, República Dominicana y Zanzíbar figuran entre los destinos preferidos por sus clientes.



El horario de vuelos de invierno de este año del Aeropuerto de Praga conecta la capital checa con 145 destinos, 12 más que el año pasado.



En contraste con la creciente popularidad de los destinos de Asia y otras regiones, las empresas turísticas checas han registrado descensos interanuales de varias decenas de puntos porcentuales en el número de visitantes a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán.



Kostka señaló que EXIM Tours aún no ha reanudado sus vuelos chárter a estos dos países. Los conflictos regionales se consideran uno de los factores que afectan negativamente la demanda de viajes.



Sin embargo, la disminución del número de visitantes a algunos países de Oriente Medio no significa que haya perdido fuerza el interés de los viajeros checos por las vacaciones de larga distancia. Por el contrario, los clientes están optando por destinos alternativos./.

VNA