Economía

Industria manufacturera continúa liderando el crecimiento industrial

La industria manufacturera vietnamita aumentó un 13% entre enero y octubre, impulsando el crecimiento de la producción industrial

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La industria manufacturera de Vietnam continuó siendo el principal motor del crecimiento industrial durante los primeros diez meses de 2026, con un aumento del 13% de su índice de producción respecto al mismo período del año anterior, lo que aportó 10,2 puntos porcentuales al crecimiento general, según informó la Oficina Nacional de Estadística.

En el período, la minería creció un 7,1%, con una contribución de 1,1 puntos porcentuales; la producción y distribución de electricidad aumentó un 10,6%, aportando un punto porcentual; mientras que el suministro de agua y la gestión y tratamiento de residuos y aguas residuales avanzaron un 9,2%, con una contribución de 0,1 puntos porcentuales.

Como resultado, el índice de producción industrial registró un incremento general del 12,4%, el nivel más alto para el mismo período desde 2019.

Phi Thi Huong Nga, jefa de la División de Estadísticas de Industria y Construcción de la dicha Oficina, consideró que estos resultados constituyen una señal positiva para la producción y el crecimiento económico.

No obstante, para mantener este ritmo en los últimos meses del año, es necesario consolidar el impulso de la industria manufacturera, desarrollar las industrias auxiliares, mejorar la competitividad y ampliar los mercados de consumo, contribuyendo así al objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos en 2026.

En los primeros diez meses, varios subsectores industriales registraron elevados incrementos, entre ellos la fabricación de metales (25,6%), bebidas (17,5%), productos electrónicos, ordenadores y productos ópticos (15,2%), vehículos de motor (14,6%), productos de caucho y plástico (13,6%) y procesamiento de alimentos (12,9%).

En cambio, la fabricación de cuero y productos relacionados creció solo un 4,3%, mientras que la extracción de hulla y lignito disminuyó un 0,6%.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la industria manufacturera y la producción y distribución de electricidad. Sin embargo, la contribución de las localidades sigue siendo desigual, por lo que resulta necesario aprovechar mejor las ventajas en infraestructura, recursos humanos, atracción de inversiones y vínculos productivos.

Numerosos productos industriales clave también registraron resultados positivos. La producción de tabletas aumentó un 36,6%; motocicletas, un 26,8%; ordenadores portátiles, un 25,9%; automóviles, un 25,1%; acero laminado, un 24%; y barras y perfiles de acero, así como productos acuáticos procesados, un 22,5%.

Por el contrario, la producción de glutamato monosódico cayó un 6,7%; fertilizantes NPK, un 6,3%; televisores, un 5,1%; y gas licuado de petróleo (GLP), un 4,9%.

El mercado laboral industrial también mostró señales positivas. Al 1 de octubre de 2026, el número de trabajadores en las empresas industriales aumentó un 0,8% respecto al mes anterior y un 3,2% en comparación con el mismo período de 2025.

En la industria manufacturera, los incrementos fueron del 0,9% y el 3,4%, respectivamente. Mientras tanto, el empleo en el sector minero creció un 0,1% mensual, pero disminuyó un 2,3% interanual./.

VNA
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