Lonely Planet nombra las siete mejores rutas panorámicas de Vietnam

Hanoi (VNA)- La guía de viajes estadounidense Lonely Planet ha seleccionado siete de las mejores rutas panorámicas de Vietnam para quienes buscan paisajes espectaculares y aventuras inolvidables, desde los sinuosos pasos de montaña de Ha Giang hasta las carreteras costeras de Con Dao.



Las rutas, aptas para recorrer en coche o moto, van desde un corto trayecto de 20 kilómetros por el paso de Hai Van hasta un épico viaje de 1.880 kilómetros por la autopista Ho Chi Minh.



Circuito de Ha Giang - 350 km



El Circuito de Ha Giang, en el norte de Vietnam, es conocido por sus sinuosas carreteras de montaña, valles impresionantes y vistas espectaculares.



La ruta lleva a los viajeros a través de Yen Minh, Dong Van y Meo Vac, pasando por comunidades de al menos 10 grupos étnicos minoritarios.



A lo largo del camino, los visitantes pueden hacer senderismo por terrenos montañosos, realizar paseos en barco o detenerse en cascadas y restaurantes de carretera.



Lonely Planet destaca el paso de Ma Pi Leng como el tramo más pintoresco del viaje, donde escarpadas montañas de piedra caliza se alzan sobre el río Nho Que, de color verde esmeralda.



Se recomienda a los viajeros que se tomen su tiempo para explorar la ruta, con oportunidades para fotografiar los arrozales en terrazas y los campos de maíz que se extienden por las laderas de las montañas.



De Cao Bang a la cascada de Ban Gioc – 80 km



La ruta de 80 kilómetros desde Cao Bang hasta la cascada de Ban Gioc ofrece algunos de los paisajes rurales más pintorescos del norte de Vietnam, con exuberantes campos de cultivo, casas tradicionales sobre pilotes y lagos cristalinos.



Un punto culminante es el paso de Ma Phuc, de 3,5 kilómetros, conocido por sus siete curvas sinuosas y sus impresionantes vistas de los campos en terrazas.



Los viajeros también pueden visitar la cueva de Nguom Ngao antes de llegar a la cascada de Ban Gioc, en la frontera entre Vietnam y China.



La cascada se precipita desde más de 30 metros de altura en varios niveles, rodeada de vegetación, creando un espectacular entorno natural.



Los visitantes pueden admirar las aguas en cascada desde plataformas de observación o dar un paseo en balsa de bambú para una vista más cercana.



Lonely Planet recomienda este viaje como excursión independiente o como extensión del circuito de Ha Giang.



Da Lat a Nha Trang – 134 km



Esta ruta de 134 kilómetros conecta la fresca ciudad de Da Lat, en las Tierras Altas Centrales, con el soleado destino costero de Nha Trang, ofreciendo paisajes y climas contrastantes.



El viaje comienza entre colinas cubiertas de pinos y arquitectura de la época francesa, antes de descender por terreno montañoso y pequeños pueblos hacia la costa.



A lo largo de la Carretera Nacional 27C, los viajeros pueden disfrutar de impresionantes vistas de las tierras altas antes de llegar a las aguas turquesas y las playas de arena de Nha Trang.



Se recomienda salir temprano para disfrutar al máximo de los cambiantes paisajes a lo largo del camino.





El Paso de Hai Van se ha convertido en uno de los favoritos de los amantes de los viajes por carretera. Foto: VNA

Paso de Hai Van – 20 km



Antes conocido por sus curvas pronunciadas y sus difíciles condiciones de carretera, el Paso de Hai Van se ha convertido en uno de los favoritos de los amantes de los viajes por carretera desde la apertura del túnel de Hai Van en 2005, que redujo el tráfico en la ruta de montaña.



El tramo de 20 kilómetros entre Da Nang y la playa de Lang Co ofrece vistas espectaculares, con montañas cubiertas de bosques a un lado y escarpados acantilados que dominan el Mar de China Meridional al otro.



Según Lonely Planet, el impresionante paisaje ha convertido al Paso de Hai Van en una de las carreteras más fotografiadas del mundo en Instagram, con 4.298 fotos por kilómetro.



Los viajeros pueden parar a tomar un café helado vietnamita a lo largo de la ruta o visitar la Puerta de Hai Van, una fortificación histórica con vistas a las montañas y la costa circundantes.



Ciudad Ho Chi Minh a My Tho – 70 km



Para quienes buscan un ritmo más pausado, Lonely Planet recomienda el viaje de 70 kilómetros desde Ciudad Ho Chi Minh hasta My Tho, en el delta del Mekong.



Dejando atrás la bulliciosa ciudad, los visitantes se encuentran con palmeras de coco, plataneras, canales serpenteantes y exuberantes arrozales.



En lugar de apresurarse a llegar a su destino, se anima a los viajeros a explorar los estrechos caminos ribereños y las tranquilas calles rurales, donde la vida cotidiana transcurre a un ritmo más pausado.



My Tho es conocida por su sopa de fideos con cerdo y camarones y por sus experiencias culturales locales.



Quienes deseen prolongar su viaje pueden continuar hacia las zonas de cultivo de flores de Sa Dec o Can Tho, famosa por su mercado flotante.



Carretera Costera de Con Dao - 25 km



Un paseo en moto por Con Son, la isla más grande del archipiélago de Con Dao, ofrece a los viajeros acceso a playas solitarias, laderas boscosas y pintorescas carreteras costeras.



La ruta de 25 kilómetros comienza en la playa de Dam Trau, cerca del aeropuerto, y serpentea pasando por una antigua prisión colonial francesa y varias playas que emergen con la marea baja antes de llegar al puerto de Ben Dam.



Con Dao es también una importante zona de anidación para las tortugas marinas verdes.



Lonely Planet recomienda visitarla entre marzo y mayo, cuando la calma del mar y la buena visibilidad submarina ofrecen condiciones favorables para practicar snorkel y buceo.



Para quienes estén interesados en la temporada de anidación de tortugas marinas, se recomienda el periodo de junio a septiembre.



Autopista Ho Chi Minh - 1.880 km



La ruta más larga de la lista de Lonely Planet es la autopista Ho Chi Minh, de 1.880 kilómetros, que conecta Ciudad Ho Chi Minh con Hanoi.



El viaje, que idealmente dura unas dos semanas, sigue tramos de una ruta histórica que se utilizaba para transportar tropas y suministros durante la guerra.



Los viajeros atraviesan pueblos tranquilos, tierras altas cafetaleras, densos bosques y paisajes montañosos a lo largo de la cordillera de Truong Son.



Entre las paradas recomendadas se encuentran el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, hogar de Son Doong, la cueva más grande del mundo, y el Parque Nacional Cuc Phuong, el más antiguo de Vietnam.



El viaje finaliza en Hanoi, donde las bulliciosas calles del Barrio Antiguo contrastan con la tranquilidad del paisaje rural a lo largo de la ruta.



Lonely Planet también recomienda a los visitantes internacionales que planean conducir en Vietnam que se aseguren de tener la documentación de conducción en regla, incluyendo un Permiso Internacional de Conducir válido, expedido conforme al Convenio de Viena de 1968, y un permiso de conducir que cubra el vehículo que pretenden utilizar./.