Vietnam impulsa la adaptación de su industria alimentaria a las normas europeas

Hanoi (VNA) - El Foro de la Industria Alimentaria de Vietnam 2026 se celebrará el 11 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigón (SECC), en Ciudad Ho Chi Minh, en el marco de la feria internacional del sector Vietnam Foodexpo.



El evento será organizado conjuntamente por la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam, adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, el Programa Suizo de Promoción de Importaciones (SIPPO en inglés) y la Asociación Vietnamita de Envases y Embalajes (VINPAS).



Bajo el tema “Envases sostenibles y cumplimiento de los requisitos de exportación: fortalecer la capacidad de los productos alimenticios vietnamitas para integrarse en las cadenas de suministro de la UE”, el foro constituye una actividad especializada destinada a ayudar a las empresas vietnamitas del sector alimentario a actualizar sus conocimientos sobre las políticas comerciales, cumplir mejor las normas internacionales y ampliar sus oportunidades de participación en las cadenas de suministro mundiales.



La conferencia contará con la participación de expertos de la Oficina vietnamita de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS), el programa SIPPO, VINPAS y el grupo Eurofins, así como de representantes de las embajadas y consulados generales de países europeos en Vietnam.



Los debates se centrarán, entre otros temas, en las normativas aplicables a los productos alimenticios importados, las nuevas tendencias de consumo y las dificultades que enfrentan las empresas vietnamitas para acceder a las redes de distribución y los canales minoristas en Europa.



Los participantes también podrán conocer experiencias prácticas de empresas exportadoras destacadas. Estos intercambios les permitirán renovar sus enfoques en el desarrollo de productos, la construcción de marcas y el aprovechamiento de las ventajas que ofrecen los acuerdos de libre comercio de nueva generación.



Además de facilitar el intercambio de conocimientos especializados, el foro brindará a las empresas la oportunidad de reunirse con expertos, establecer contactos con organizaciones de promoción comercial y socios europeos, así como explorar nuevas perspectivas de cooperación e intercambio comercial, en un contexto de transformación de las cadenas de suministro mundiales.



La UE sigue siendo uno de los principales mercados de exportación de la industria alimentaria vietnamita. Sin embargo, este mercado impone requisitos cada vez más estrictos en materia de inocuidad alimentaria, trazabilidad, etiquetado y, especialmente, sostenibilidad de los envases y embalajes.



Las nuevas disposiciones europeas sobre envases y residuos de envases (PPWR) exigen, en particular, que las empresas exportadoras adapten todos sus procesos, desde el diseño y la selección de materiales hasta el envasado y la preparación de la documentación que acredite el cumplimiento de las normas.



Esta evolución exige que las empresas presten mayor atención no solo a la calidad de los productos, sino también a sus métodos de producción, dando prioridad a los envases respetuosos con el medio ambiente y conformes con las normas de los mercados importadores.



A través del Foro de la Industria Alilmentaria 2026, las empresas podrán actualizar sus conocimientos sobre las tendencias de consumo, las orientaciones para el desarrollo de productos y los nuevos requisitos del mercado europeo. Los debates también abordarán la inocuidad alimentaria, los envases sostenibles, el etiquetado, la trazabilidad y los requisitos específicos de los importadores, distribuidores y redes minoristas europeos.



La Agencia de Promoción Comercial espera que el Foro de Industria Alimentaria 2026 contribuya a estrechar aún más los vínculos entre las empresas vietnamitas y las organizaciones y socios europeos, al tiempo que combine las actividades de promoción y conexión comercial con el fortalecimiento de la capacidad empresarial para cumplir las normas internacionales.



Esta iniciativa busca generar un impulso para promover el desarrollo sostenible de la industria alimentaria vietnamita en esta nueva etapa./.

VNA