Viceprimer ministro vietnamita recibe al embajador de Singapur

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam Pham Gia Tuc sostuvo hoy una reunión con el embajador de Singapur en Vietnam, Rajpal Singh, en la cual valoró el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales, especialmente desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en marzo de 2025.



El subjefe de Gobierno afirmó que Singapur sigue siendo uno de los principales socios económicos, comerciales y de inversión de Vietnam en la región.



Propuso mantener los intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel, así como implementar eficazmente el Programa de Acción de la Asociación Estratégica Integral para el período 2025-2030 y el mecanismo de reuniones anuales entre los primeros ministros de ambos países.



Tras valorar los preparativos conjuntos para celebrar el 30.º aniversario de los parques industriales Vietnam-Singapur (VSIP), pidió impulsar una nueva generación de estos parques, orientada al desarrollo verde e inteligente, vinculada a la innovación y al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas.



También sugirió aumentar las importaciones singapurenses de productos agrícolas y pesqueros vietnamitas de alta calidad.



El viceprimer ministro solicitó además que Singapur continúe apoyando a Vietnam en el desarrollo de centros financieros internacionales, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y del sector logístico.



Ambas partes también deben reforzar la cooperación en formación de recursos humanos, capacitación de funcionarios, seguridad y defensa, así como priorizar la conexión de los sistemas de identificación electrónica VNeID y Singpass y ampliar la colaboración en datos, transformación digital y ciberseguridad, señaló.



En cuanto a los nuevos ámbitos de cooperación, Gia Tuc instó a Singapur a seguir promoviendo el proyecto de exportación de electricidad renovable mediante una ruta de transmisión que conecte Vietnam, Malasia y Singapur, contribuyendo a la interconexión de las redes eléctricas de la ASEAN.



Asimismo, pidió implementar eficazmente la Estrategia de Conectividad Tecnológica Vietnam-Singapur, con especial atención a la inteligencia artificial, los semiconductores y la manufactura avanzada.



También propuso que ambas partes acuerden cuanto antes las directrices técnicas necesarias para facilitar la ejecución de proyectos conjuntos de créditos de carbono por parte de sus empresas.



En materia de cooperación regional e internacional, el viceprimer ministro reafirmó el apoyo de Vietnam a Singapur para que ejerza con éxito la presidencia de la ASEAN en 2027.



Destacó la necesidad de fortalecer la solidaridad y el papel central de la ASEAN, mantener una posición común sobre el Mar del Este e impulsar la elaboración de un Código de Conducta (COC) eficaz y sustancial, conforme al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Por su parte, el embajador Rajpal Singh reafirmó que Singapur concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y desea seguir coordinándose estrechamente para implementar eficazmente los acuerdos de alto nivel, especialmente en economía, inversión, parques industriales VSIP de nueva generación, energías limpias y conectividad tecnológica.



El diplomático se comprometió a coordinar activamente con los organismos competentes de ambos países para impulsar programas y proyectos concretos de cooperación, incluida la formación de recursos humanos y de funcionarios.



Reafirmó la voluntad de fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo para que ambos países cumplan con éxito sus responsabilidades internacionales en 2027, año en que Singapur asumirá la presidencia de la ASEAN y Vietnam acogerá la Cumbre del APEC./.

VNA