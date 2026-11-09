Vietjet amplía la conectividad entre Vietnam y Japón con nueva ruta Da Nang–Osaka

Hanoi (VNA) – En el marco de la actual visita oficial a Japón del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, la aerolínea Vietjet anunció hoy la apertura de una nueva ruta directa entre Da Nang y Osaka, con motivo del Año de Cooperación Turística Vietnam-Japón 2027-2028.

El nuevo servicio ampliará la red de rutas de la compañía y reforzará las conexiones aéreas entre dos de los centros turísticos y económicos más dinámicos de ambos países.

La ruta Da Nang–Osaka comenzará a operar el 20 de diciembre, con cuatro vuelos de ida y vuelta por semana, los martes, jueves, sábados y domingos, a bordo de modernos aviones Airbus A321.

Esta nueva conexión fortalecerá aún más la red de Vietjet entre ambos países, mejorará la conectividad aérea, estimulará los flujos turísticos en ambas direcciones y abrirá nuevas oportunidades de cooperación entre las localidades y empresas de Vietnam y Japón.

Con sus bellos paisajes naturales, su singular patrimonio cultural, su rica gastronomía y su variada oferta turística, Da Nang y Osaka ofrecen a los visitantes numerosas experiencias y constituyen puertas de acceso a otros destinos atractivos.

Desde el inicio de sus vuelos regulares a Japón en 2018, Vietjet ha ampliado continuamente su red, acercando los destinos de ambos países. Actualmente, la aerolínea opera 138 vuelos semanales y ha explotado 22 rutas entre Vietnam y Japón, tanto regulares como chárter. Su red ha conectado 17 destinos en Japón y transportado a más de 4,8 millones de pasajeros en 27.400 vuelos entre ambos países.

La red regular de Vietjet conecta Vietnam con seis grandes ciudades japonesas: Tokio (Narita y Haneda), Osaka, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima y Shizuoka. Cabe destacar que Vietjet es actualmente la única aerolínea que opera vuelos directos en las rutas Hanoi-Hiroshima y Hanoi-Shizuoka, ampliando así la conectividad directa entre Vietnam y prometedores destinos regionales de Japón.

Además de sus vuelos regulares, Vietjet también opera vuelos chárter a otros destinos de Japón, entre ellos Fukushima, Sendai, Niigata, Matsuyama, Sapporo, Komatsu, Ibaraki, Kagoshima, Aomori y Yonago, para responder a las necesidades de viaje cada vez más diversas de los dos mercados.

El director general de Vietjet, Nguyen Thanh Son, afirmó: “Vietnam y Japón comparten una amistad profundamente arraigada, cultivada a lo largo de generaciones. Creo que el turismo constituye un puente significativo que acerca a los pueblos y las culturas, al tiempo que genera oportunidades de cooperación en el comercio, la educación, la inversión y el desarrollo. Vietjet se enorgullece de contribuir a este proceso mediante la ampliación de la conectividad aérea entre nuestros dos países. Espero que el Año de Cooperación Turística Vietnam-Japón 2027-2028 abra un nuevo capítulo de cooperación más profunda y sólida, en beneficio de la prosperidad compartida de ambas naciones”.

Con una red en constante crecimiento y alianzas cada vez más amplias, Vietjet espera seguir acercando Vietnam y Japón y generar nuevas oportunidades de desarrollo en los próximos años.

Como aerolínea de nueva generación, Vietjet no solo ha revolucionado la industria de la aviación en Vietnam, sino que también se ha situado entre las compañías pioneras de la región y del mundo. Centrada en la gestión de costes, la eficiencia operativa y el rendimiento, la aerolínea aplica las tecnologías más avanzadas en todas sus actividades y se mantiene a la vanguardia de las tendencias del sector. Vietjet ofrece a los pasajeros oportunidades de volar con tarifas económicas y flexibles, así como una amplia variedad de servicios para satisfacer sus necesidades.

Vietjet es miembro de pleno derecho de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y cuenta con la certificación de Auditoría de Seguridad Operacional de la IATA (IOSA). Como la mayor aerolínea privada de Vietnam, ha obtenido la máxima calificación de seguridad, con siete estrellas, otorgada por Airlineratings.com, el único sitio web del mundo dedicado a la evaluación de la seguridad y los productos de las aerolíneas. Asimismo, Airfinance Journal la ha incluido durante varios años consecutivos entre las 50 mejores aerolíneas del mundo por su solidez financiera y eficiencia operativa. La compañía también ha sido reconocida como Mejor Aerolínea de Bajo Coste por prestigiosas organizaciones como Skytrax, CAPA, Airline Ratings, entre otras./.