Economía

Vicepremier insta a reforzar control de precios para evitar fluctuaciones inusuales a fin de año

Vietnam intensifica las medidas de control de precios ante el Año Nuevo Lunar 2027. El IPC acumulado hasta octubre aumentó un 4,57%.

El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang, interviene en la reunión. (Fuente: VNA)
El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang, interviene en la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang instó a los ministerios, organismos y autoridades locales a reforzar el seguimiento del mercado y adoptar medidas oportunas para controlar los precios, evitar fluctuaciones inusuales y garantizar la estabilidad del mercado durante los últimos meses de 2026, especialmente en vísperas del Año Nuevo Lunar.

Así lo afirmó al presidir hoy una reunión del Comité Directivo para la Gestión de Precios, celebrada en la sede del Gobierno, en la que se evaluó la evolución de los precios en octubre y durante los primeros diez meses del año, así como las medidas para los meses restantes.

El IPC acumulado en los primeros diez meses aumentó un 4,57%

Según el informe del Ministerio de Finanzas, durante los primeros diez meses de 2026, los precios de mercado registraron diversas fluctuaciones, debido principalmente a factores estacionales, a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y al encarecimiento de las materias primas. En octubre, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 0,2% respecto al mes anterior. En el conjunto de los diez primeros meses, el IPC registró un incremento interanual del 4,57%, mientras que la inflación subyacente se situó en el 4,24%.

En los últimos meses, el Gobierno ha puesto en marcha diversas medidas para contener la inflación, garantizar el abastecimiento de productos esenciales, estabilizar el mercado, reducir y exonerar impuestos y tasas, y apoyar la producción y las actividades empresariales. Entre las medidas más destacadas figuran la reducción del 2% de la tarifa media minorista de electricidad, vigente desde el 1 de noviembre de 2026, y la aplicación de un tipo del 0% del impuesto especial sobre el consumo de la gasolina hasta finales de marzo de 2027.

Se prevé que durante los dos últimos meses del año los precios sigan sometidos a presiones derivadas de la demanda de consumo, la evolución de los precios de la energía y las materias primas, así como del coste de los alimentos y los materiales de construcción. Tanto el Ministerio de Finanzas como el Banco Estatal de Vietnam estiman que el IPC medio de 2026 aumentará entre un 4,5% y un 4,7%.

Mantener estables los precios de los bienes y servicios bajo gestión estatal

Al concluir la reunión, el viceprimer ministro Nguyen Van Thang subrayó que el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica constituyen prioridades permanentes del Gobierno. Para ello, se han aplicado de manera coordinada políticas fiscales y monetarias, medidas de reducción y exención de impuestos y tasas, rebajas en las tarifas eléctricas y otras iniciativas destinadas a apoyar a la población y a las empresas. Durante los primeros diez meses de 2026, el presupuesto estatal destinó alrededor de 9.800 millones de dólares a programas de bienestar social.

El vicepremier reconoció los esfuerzos de las 20 localidades que lograron mantener el IPC por debajo del 4,5% y pidió a los ministerios, organismos y autoridades locales que sigan de cerca la evolución de la oferta y la demanda, así como de los precios en los mercados nacionales e internacionales, especialmente de productos como los combustibles, los alimentos, los fertilizantes y los materiales de construcción.

Asimismo, instó a los organismos competentes a reforzar la previsión de posibles fluctuaciones y preparar medidas de respuesta oportunas. Subrayó que la orientación del Gobierno es mantener estables, hasta finales de 2026, los precios de todos los bienes y servicios sujetos a regulación estatal, evitando concentrar los ajustes en los últimos meses del año y durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

También destacó la necesidad de intensificar las inspecciones sobre la declaración y publicación de precios, así como de sancionar rigurosamente las prácticas especulativas, el acaparamiento, la manipulación del mercado y las subidas injustificadas de precios. Al mismo tiempo, pidió reforzar la comunicación pública, garantizando que la información sobre la evolución del mercado y las medidas gubernamentales sea oportuna y transparente, a fin de evitar la alarma social y las expectativas de nuevas subidas de precios.

Por último, el vicepremier pidió a los ministerios y organismos competentes evaluar la eficacia de las políticas de apoyo vigentes y proponer medidas para 2027, garantizando la continuidad de las ayudas y evitando vacíos normativos cuando expiren los programas actuales. Asimismo, instó a las autoridades locales a mantener una vigilancia constante del mercado y anticiparse a las presiones inflacionarias durante los últimos meses del año y las celebraciones del Año Nuevo Lunar./.

VNA
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