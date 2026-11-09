Máximo dirigente vietnamita dialoga con directivos de grandes corporaciones japonesas

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo hoy en Tokio un encuentro con los directivos y representantes de grandes corporaciones japonesas, con motivo de su visita oficial al país del Sol Naciente.



Por la parte anfitriona, asistieron Kobayashi Ken, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Japón; Tsutsui Yoshinobu, presidente de la Federación Japonesa de Organizaciones Económicas (Keidanren), así como representantes de numerosas corporaciones y empresas miembros de esta federación, la cual agrupa a más de 1.500 compañías líderes y goza de gran prestigio e influencia tanto en el país nipón como en el ámbito internacional.



En la cita, el líder vietnamita valoró las opiniones francas y constructivas de los representantes empresariales y destacó que el encuentro refleja el profundo interés, la buena voluntad y el compromiso de la comunidad empresarial japonesa de acompañar a Vietnam a largo plazo en su proceso de desarrollo.



Al reafirmar la importancia que Vietnam concede a sus tradicionales relaciones de amistad con Japón, el dirigente manifestó su deseo de seguir consolidando y elevando el marco de cooperación bilateral, con el fin de generar más beneficios sustanciales y sostenibles para los dos pueblos.



La cooperación económica, comercial y de inversión constituye un motor fundamental y un sólido pilar para conectar a ambos países, sostuvo, y reafirmó que Vietnam trabaja activamente para que esta relación avance hacia un mayor equilibrio en los próximos años.



En este proceso, las empresas miembros de Keidanren desempeñan un papel central, no solo como puente para atraer capital y tecnologías avanzadas a Vietnam, sino también por su contribución a promover una cultura empresarial ejemplar, basada en el prestigio, la disciplina, la seguridad laboral y la protección ambiental, significó.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en el encuentro. (Foto: VNA)



Al subrayar la necesidad de elevar la calidad de la cooperación en el actual contexto internacional, el secretario general y presidente To Lam señaló que ambas partes deben pasar de un modelo de “cooperación tradicional basado en la recepción y transferencia” a otro de “cooperación para la creación conjunta y la cohesión estrecha en las cadenas de valor y de suministro”. Este nuevo enfoque debe orientarse hacia un crecimiento de alta calidad y el fortalecimiento de la autonomía estratégica, en aras de la prosperidad de ambas partes.



Para materializar esta visión, la participación del sector empresarial, especialmente de las compañías con capacidad de liderazgo y orientación, reviste una importancia fundamental, precisó.



En tal sentido, instó a las empresas miembros de Keidanren a considerar a Vietnam no solo como una base de producción o un mercado de consumo potencial, sino también como un socio estratégico a largo plazo para crear y desarrollar productos conjuntos, experimentar con nuevos modelos, dominar tecnologías estratégicas y construir ecosistemas industriales de alta tecnología. Entre los ámbitos prioritarios mencionó también los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), los centros de datos a gran escala y las soluciones de IA.



Al referirse a los objetivos de desarrollo de Vietnam, pidió a las empresas japonesas prestar atención a las oportunidades de inversión en infraestructuras inteligentes, proyectos de energía verde, logística verde e industrias ecológicas. Asimismo, propuso reforzar la cooperación en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a reducir las emisiones, garantizar la seguridad energética a costos razonables y mejorar la competitividad de la economía.



Vietnam también desea promover la cooperación para desarrollar un ecosistema financiero y bancario y un mercado de capitales modernos, de conformidad con los estándares internacionales, así como ampliar las inversiones en sanidad de alta tecnología, productos farmacéuticos y biotecnología, remarcó.



Reafirmó el compromiso de Vietnam de mantener la estabilidad sociopolítica y generar un entorno de confianza para los proyectos de inversión a largo plazo. El país continuará impulsando reformas institucionales, revisando y simplificando los procedimientos administrativos, eliminando obstáculos y construyendo un marco jurídico transparente y coherente que proteja los derechos e intereses legítimos de los inversores.



Asimismo, prometió garantizar el suministro estable de electricidad y agua, los servicios de telecomunicaciones, la disponibilidad de terrenos industriales con infraestructuras preparadas y los recursos humanos necesarios.



Directivos de varias importantes corporaciones japonesas en el evento. (Foto: VNA)

Durante el encuentro, los representantes de Keidanren manifestaron su deseo de que Vietnam siga reforzando su papel en la estructura económica regional, contribuya a garantizar las cadenas de suministro y mantener el libre comercio, y continúe mejorando la calidad de su entorno de inversión y fortaleciendo los mecanismos de cooperación bilateral.



Los representantes de las corporaciones informaron sobre sus actividades de inversión y negocios en Vietnam, expusieron sus capacidades y propusieron nuevas orientaciones de colaboración e iniciativas de inversión para el próximo período. Asimismo, expresaron su compromiso de generar valor a largo plazo y contribuir al crecimiento económico sostenible del país.



Las intervenciones destacaron la eficacia de la cooperación sustancial entre las empresas de ambos países en diversos ámbitos, desde la inversión productiva y la creación de empleo hasta la transferencia de tecnología, la formación de personal, el fortalecimiento de las capacidades de gestión y el impulso a la innovación.



Los empresarios reafirmaron su voluntad de seguir acompañando a Vietnam mediante la formación de recursos humanos altamente cualificados, la transferencia tecnológica y el desarrollo de infraestructuras de transporte, zonas urbanas, parques industriales, energía y transformación digital./.