Dirigentes del Partido y del Estado de Vietnam felicitan a Camboya por el 73 aniversario de su Día Nacional

Hanoi (VNA) - Con motivo del 73.º aniversario del Día Nacional de Camboya (9 de noviembre de 1953- 2026), el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), los máximos dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV enviaron mensajes de felicitación a sus pares camboyanos.



En su mensaje, el Comité Central del PCV felicitó a Camboya por los importantes logros alcanzados durante los últimos 73 años y expresó su confianza en que, bajo el sabio reinado del rey Norodom Sihamoni y el liderazgo del Senado, la Asamblea Nacional y el Gobierno, con el Partido Popular de Camboya, encabezado por su presidente Hun Sen, como fuerza central, el país continuará cosechando nuevos y mayores éxitos.



Asimismo, manifestó su confianza en que Camboya cumplirá con éxito el Programa Político del Partido para el período 2023-2028, celebrará con éxito las elecciones a los consejos comunales y municipales de 2027 y seguirá construyendo un Reino cada vez más próspero y desarrollado.



En las cartas de felicitación, los dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional de Vietnam destacaron los estrechos vínculos y la sólida cooperación entre ambos partidos y países, forjados a lo largo de generaciones y puestos a prueba por los acontecimientos históricos, que constituyen un valioso patrimonio común de ambos pueblos.



Los dirigentes vietnamitas expresaron su satisfacción por el continuo fortalecimiento de estas buenas relaciones, que han generado beneficios concretos para los pueblos de ambos países y contribuido a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regionales.



El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam reafirmaron su compromiso de seguir trabajando junto con el Partido Popular, el Estado y el pueblo de Camboya para preservar y fortalecer las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo entre ambos países.



Con motivo de esta ocasión, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, también envió una carta de felicitación a Prak Sokhonn, miembro del Comité Permanente y jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Popular de Camboya, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya./.

VNA