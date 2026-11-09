Asamblea Nacional debate reformas a Ley de Seguridad Social, con énfasis en protección del fondo

Hanoi (VNA) - La ampliación de la cobertura de la seguridad social debe ir acompañada de garantías para la sostenibilidad del sistema, la protección de los derechos de los trabajadores y una gestión segura, transparente y eficaz de los fondos.



Así lo señalaron diputados durante el debate del proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Seguridad Social, celebrado hoy en el marco del segundo periodo de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional.



Varios legisladores respaldaron la inclusión de los trabajadores de plataformas digitales y de personas sin contratos laborales formales, especialmente repartidores, conductores y trabajadores del sector informal, en el régimen obligatorio de seguridad social. Sin embargo, consideraron necesario establecer una hoja de ruta y definir claramente las obligaciones de cotización, los métodos de cálculo y las responsabilidades de las plataformas.



El diputado Le Huu Tri, de la provincia de Khanh Hoa, advirtió que una ampliación sin mecanismos de aplicación adecuados podría generar conflictos y cargas financieras adicionales para los trabajadores con ingresos bajos e inestables. En particular, señaló las dificultades para determinar las cotizaciones de quienes cobran por viaje o pedido o trabajan simultáneamente para varias plataformas.



Propuso evaluar el impacto sobre cada grupo y considerar la aplicación de la nueva normativa a los trabajadores de plataformas digitales a partir de 2028, a fin de disponer de tiempo para perfeccionar el marco jurídico e interconectar las bases de datos de las autoridades de seguridad social, tributarias y las plataformas.



Por su parte, el diputado Pham Van Hoa, de Dong Thap, sugirió priorizar el cumplimiento de las obligaciones de cotización entre los grupos ya incluidos en el sistema, especialmente en el sector empresarial privado, antes de ampliar la cobertura. También propuso evaluar los resultados de cinco años de aplicación de la ley.



El diputado Nguyen Van Huy, de Hung Yen, pidió reforzar la protección de los trabajadores cuyos empleadores retrasan o evaden el pago de las cotizaciones. Aunque estas cantidades se descuentan de sus salarios, los afectados pueden sufrir interrupciones en su historial de cotización y demoras en el acceso a prestaciones por enfermedad, maternidad y jubilación.



Por ello, instó a establecer mecanismos que garanticen sus derechos y obliguen a los empleadores a pagar las cotizaciones pendientes y compensar los perjuicios ocasionados, sin que los trabajadores tengan que esperar a que estos cumplan sus obligaciones.



En cuanto a la gestión de las inversiones del fondo de seguridad social, el diputado Duong Khac Mai, de Lam Dong, valoró los principios de seguridad, preservación del capital, sostenibilidad, eficiencia y transparencia propuestos en el proyecto.



Destacó la importancia de fortalecer el control de riesgos, dado que el volumen de inversión del fondo alcanza unos 58.800 millones de dólares. En 2025, la rentabilidad media de las inversiones fue del 3,72%, frente a una inflación del 3,31%.



El legislador advirtió sobre los riesgos de concentrar demasiado capital en un solo canal de inversión y propuso evaluar anualmente la eficacia de cada modalidad, publicar los resultados y reforzar la rendición de cuentas del consejo de administración del fondo.



En la misma línea, Le Huu Tri consideró que la rentabilidad debe corresponderse con la magnitud del fondo y su misión de garantizar la protección social a largo plazo. Cualquier diversificación de las inversiones, señaló, debe contar con un marco jurídico claro, una gestión de riesgos rigurosa y supervisión independiente. Asimismo, pidió publicar periódicamente datos sobre la estructura de inversión, los rendimientos, los costes de gestión y los riesgos.



Al responder a los diputados, el ministro del Interior, Nguyen Tien Hai, informó que el organismo redactor estudiará la posibilidad de mantener la disposición que permite al Gobierno proponer al Comité Permanente de la Asamblea Nacional la incorporación de nuevos grupos al régimen obligatorio, incluidos trabajadores de plataformas digitales y personas sin relaciones laborales formales que cumplan las condiciones establecidas.



Esta cuestión seguirá analizándose en el marco de la preparación de una reforma más amplia de las políticas de seguridad social y de la revisión integral de la ley prevista para 2027-2028.



Respecto a las inversiones, el organismo redactor propondrá incorporar los principios de seguridad, preservación del capital, sostenibilidad, eficiencia y transparencia. El Gobierno definirá los criterios de evaluación, selección y supervisión, así como los mecanismos de control de riesgos y la hoja de ruta para diversificar la cartera de inversiones.



El organismo coordinará con el Ministerio de Finanzas la elaboración de disposiciones detalladas para su presentación al Gobierno una vez aprobada la ley./.

VNA