Nikkei Asia destaca las nuevas perspectivas de cooperación entre Vietnam y Japón

Tokio (VNA) - Con motivo de la visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 8 al 11 de noviembre, el diario Nikkei Asia publicó un artículo en el que analiza los cambios experimentados por las relaciones entre ambos países tras varias décadas de cooperación y señala nuevas perspectivas en tecnología, energía y formación de recursos humanos.

Según el artículo, durante más de tres décadas Japón ha contribuido de manera importante al proceso de industrialización y modernización de Vietnam mediante la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), la inversión directa, la transferencia de tecnología y la experiencia en gestión.

Sin embargo, el desarrollo de la economía vietnamita y la diversificación de sus socios comerciales y de inversión están modificando el peso relativo de Japón en los ámbitos tradicionales de cooperación.

En el comercio, aunque el intercambio bilateral sigue creciendo, la proporción de Japón en las exportaciones totales de Vietnam se redujo casi a la mitad entre 2010 y 2025, hasta situarse en el 5,6%.

Futaba Ishizuka, experta del Instituto de Economías en Desarrollo (IDE) de Japón, consideró que esta tendencia no significa que Japón esté perdiendo influencia en Vietnam.

A medida que la economía vietnamita avanza, el país necesita transformar su modelo de crecimiento, y Japón puede compartir su experiencia para reducir la dependencia de las exportaciones y desarrollar las capacidades tecnológicas nacionales.

En materia de inversión, Japón afronta una mayor competencia de socios cuyos flujos de inversión extranjera directa (IED) crecen rápidamente. Las inversiones de las empresas japonesas en la industria manufacturera muestran signos de estancamiento, mientras que los sectores de logística, comercio minorista y servicios atraen cada vez más interés.

Akira Miyamoto, fundador y director ejecutivo de SuFex Trading, señaló que a las empresas japonesas les resulta cada vez más difícil mantener un modelo de producción basado en mano de obra barata, debido a la creciente competencia por los trabajadores y al aumento de los costes laborales en Vietnam.

En cuanto a la AOD, Japón sigue siendo el mayor donante de Vietnam, aunque su peso relativo ha disminuido a medida que el país dispone de más opciones para captar financiación del sector privado y de instituciones financieras internacionales.

Kenichi Yamamoto, exfuncionario de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), enfatizó que los procedimientos japoneses para preparar y aprobar proyectos de AOD siguen siendo prolongados. Un proyecto financiado mediante préstamos en yenes japoneses puede requerir unos dos años de estudios e incluso hasta cuatro años antes de recibir la aprobación.

Ante estos cambios, ambos países buscan elevar la calidad y el valor añadido de la cooperación. Según Nikkei Asia, durante la visita del líder vietnamita To Lam se prevé impulsar la colaboración en inteligencia artificial (IA), tecnología de reactores nucleares modulares pequeños (SMR), energía nuclear y formación de recursos humanos.

El profesor emérito Tran Van Tho, de la Universidad de Waseda, indicó que los cambios en el equilibrio económico bilateral son una consecuencia natural del desarrollo de Vietnam y la diversificación de sus socios internacionales. Aunque la presencia relativa de Japón pueda disminuir, la confianza construida durante décadas sigue siendo un activo importante de las relaciones bilaterales.

El artículo puntualizó que la cooperación comercial, la inversión y la AOD siguen constituyendo los pilares de los vínculos entre ambos países, mientras que la tecnología, la energía y la formación de recursos humanos abren nuevas perspectivas para impulsar de manera sustancial y sostenible la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón./.