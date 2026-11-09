Proponen ampliar normas para proteger a trabajadores en nuevos entornos laborales

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy en sesión plenaria del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Seguridad e Higiene Laboral.



Varios diputados propusieron perfeccionar las disposiciones para proteger a los trabajadores, reforzar la prevención de accidentes y adaptarse a los nuevos modelos laborales.



El diputado Nguyen Vu Trung, de Ciudad Ho Chi Minh, solicitó modificar los artículos 12 y 74 para proteger a quienes denuncian incidentes o detectan riesgos para la seguridad laboral.



Según el legislador, además de prohibir las obstrucciones a la notificación y el suministro de información sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales, la ley debe prohibir las amenazas, presiones, sanciones disciplinarias, reducciones salariales, traslados desfavorables o despidos contra los trabajadores por informar sobre incidentes, aportar datos o actuar como testigos.



Esta protección también debe extenderse a los representantes de los trabajadores que participen en el esclarecimiento de los casos.



En cuanto a las responsabilidades de los empleadores, el diputado pidió vincular las obligaciones de notificación, investigación, estadística e información sobre accidentes con la responsabilidad de corregir sus causas y proporcionar datos veraces, sin trasladar a los trabajadores los costes de prevención.



Respecto a la gestión de la salud ocupacional, señaló que los reconocimientos médicos periódicos no pueden sustituir el seguimiento de riesgos específicos derivados del ruido, los productos químicos, el polvo, los microorganismos y otros factores nocivos.



Por ello, propuso establecer una hoja de ruta para conectar los datos de los reconocimientos médicos, la detección de enfermedades profesionales y la vigilancia del entorno laboral, garantizando la confidencialidad de la información. Asimismo, el sector sanitario debe asumir responsabilidades profesionales claras en la realización de exámenes adecuados a los factores de exposición, la detección temprana de enfermedades profesionales y la orientación para una reincorporación laboral segura.



El diputado Pham Anh Tuan, de la provincia de Ninh Binh, propuso incorporar disposiciones sobre el trabajo a distancia y flexible para responder al desarrollo de la economía digital.



Sugirió modificar el artículo 69 para priorizar la orientación, la capacitación y la autoevaluación de riesgos, en lugar de centrarse principalmente en las inspecciones presenciales, y garantizar el derecho de los trabajadores a desconectarse fuera del horario laboral.



También pidió establecer criterios para reconocer los accidentes ocurridos en lugares de trabajo a distancia previamente acordados y durante horarios laborales confirmados, así como regular la investigación de estos incidentes mediante datos digitales y medios electrónicos.



Además, propuso que el Ministerio de Salud elabore normas específicas de seguridad e higiene para el trabajo a distancia y estudie la inclusión en la lista de enfermedades profesionales de afecciones musculoesqueléticas, trastornos mentales y agotamiento psicológico relacionados con este entorno laboral.



Por su parte, el diputado Tran Manh Huy, de la ciudad de Da Nang, consideró que la conexión de datos sobre seguridad laboral debe servir para detectar y alertar tempranamente sobre riesgos, así como supervisar su corrección, y no limitarse a recopilar y almacenar información.



Instó a fomentar el uso de dispositivos de vigilancia automática y tecnologías de inteligencia artificial en los lugares de alto riesgo, mediante una hoja de ruta adecuada que evite costes y trámites innecesarios.



En materia de enfermedades profesionales, pidió precisar las responsabilidades del sector sanitario en el análisis de anomalías, la coordinación de inspecciones, la emisión de alertas y la organización de exámenes para la detección temprana.



Por otro lado, subrayó la necesidad de proteger los datos de salud y evitar que los trabajadores sufran discriminación o pierdan oportunidades laborales debido a riesgos profesionales./.

VNA