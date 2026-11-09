Asamblea Nacional aprueba Resolución sobre el presupuesto estatal para 2027

Hanoi (VNA) - Con 471 votos a favor, equivalentes al 94,2% del total de diputados presentes, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó esta mañana la Resolución sobre el presupuesto estatal para 2027.



Según la Resolución, los ingresos totales del presupuesto estatal para 2027 se estiman en 130.190 millones de dólares, de los cuales 69.328 millones corresponderán al presupuesto central y 60.862 millones a los presupuestos locales.



Los gastos totales ascenderán a aproximadamente 159.060 millones de dólares. El déficit presupuestario se situará en 28.879 millones de dólares, equivalente al 4,5% del producto interno bruto (PIB). El endeudamiento total del presupuesto estatal alcanzará los 49.970 millones de dólares.



Ampliación de los recursos para la reforma salarial y las políticas de bienestar social



La Asamblea Nacional acordó asignar los recursos destinados a la reforma salarial en 2027, de acuerdo con la propuesta del Gobierno. Estos fondos se utilizarán para garantizar los salarios, complementos e ingresos, así como ajustar las pensiones, las prestaciones del seguro social, las ayudas mensuales y las prestaciones destinadas a las personas con méritos a la revolución. También servirán para financiar las políticas de reducción de personal.



Como novedad, se amplía el ámbito de utilización de los fondos acumulados para la reforma salarial del presupuesto central y de los presupuestos locales. Los recursos sobrantes podrán destinarse a aplicar las políticas de bienestar social aprobadas por el Gobierno central y a financiar la racionalización de las plantillas del sector público.



La Asamblea Nacional encargó al Gobierno gestionar de manera proactiva y flexible la política fiscal, en coordinación con la política monetaria, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, mantener la estabilidad macroeconómica y garantizar los principales equilibrios de la economía.



Asimismo, pidió perfeccionar las políticas tributarias, combatir la evasión fiscal, la transferencia ilícita de beneficios y el fraude tributario, además de ampliar las fuentes de ingresos procedentes del comercio electrónico, los negocios en plataformas digitales y la explotación de los recursos minerales.



El objetivo es aumentar los ingresos presupuestarios en aproximadamente un 9,1% en 2027 respecto a la ejecución de 2026.



Transferir fondos de proyectos retrasados a otros con mayor capacidad de ejecución



La Resolución exige reforzar la disciplina en la asignación y gestión de los recursos públicos, garantizando un uso económico y eficiente del presupuesto y vinculando los resultados con la responsabilidad de los máximos responsables de cada organismo.



En materia de inversión pública, el Gobierno deberá acelerar la ejecución del plan de inversión pública a medio plazo para el período 2026-2030, priorizando los proyectos estratégicos, urgentes y con capacidad de concluirse en un plazo razonable.



También se revisarán los proyectos con retrasos para transferir sus recursos a otros que tengan capacidad de ejecución y necesiten financiación adicional, evitando así la dispersión de las inversiones y el desperdicio de recursos.



Una de las medidas destacadas consiste en aplicar, desde el inicio del ejercicio presupuestario, un ahorro del 5% en los gastos de inversión pública para financiar proyectos prioritarios y urgentes, así como del 10% en los gastos corrientes -excluidos los destinados al personal- para reforzar los recursos destinados a las políticas de bienestar social.



Según el informe del Gobierno, los ingresos del presupuesto central representarán el 53% del total nacional, mientras que los ingresos locales procedentes de los tributos compartidos aumentarán un 20,4% respecto a 2026. Los presupuestos de las 34 provincias y ciudades no serán inferiores a los del año anterior.



En cuanto a la inversión pública, la tasa de desembolso durante los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 72,1% del plan, equivalente a unos 28.115 millones de dólares. Esta cifra supone un aumento de 21 puntos porcentuales y de aproximadamente 8.950 millones de dólares frente al mismo período de 2025.



El Gobierno continuará perfeccionando el marco institucional, mejorando la planificación y la preparación de proyectos, acelerando el desembolso de los fondos y reforzando la evaluación de la eficiencia de las inversiones, con el objetivo de concluir las obras y ponerlas cuanto antes al servicio de la población./.

VNA