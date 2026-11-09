Vietnam y Camboya impulsan la conectividad comercial

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, en coordinación con el Departamento de Industria y Comercio de la provincia sureña de An Giang, organizará el próximo 13 de noviembre una conferencia en esta provincia del delta del Mekong para fortalecer la conectividad comercial entre Vietnam y Camboya.



El evento forma parte de un programa destinado a impulsar el comercio transfronterizo y las exportaciones a Camboya en 2026, con el objetivo de contribuir a elevar el intercambio comercial bilateral a 20 mil millones de dólares para 2030.



Según la mencionada cartera, la cooperación económica y comercial entre Vietnam y Camboya ha seguido creciendo en los últimos años, contribuyendo a facilitar la circulación de mercancías, conectar las cadenas de suministro y fortalecer las relaciones bilaterales.



En los primeros ocho meses de 2026, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 8.670 millones de dólares, un aumento interanual del 8,3%. Las exportaciones vietnamitas a Camboya totalizaron 4.280 millones de dólares, un incremento del 13,8%, mientras que las importaciones procedentes de ese país se situaron en 4.380 millones de dólares, un 3,4% más.



El ministerio señaló que estas cifras ponen de manifiesto el considerable potencial para ampliar la cooperación comercial y la necesidad de seguir fortaleciendo los vínculos empresariales y aprovechar las oportunidades del mercado.



La conferencia ofrecerá una plataforma para que organismos estatales, asociaciones sectoriales y empresas de ambos países intercambien información y experiencias sobre los mercados, conecten la oferta y la demanda, busquen socios y amplíen sus redes de distribución.



Entre los participantes figurarán representantes de la Agencia de Vigilancia y Desarrollo del Mercado Interno del Ministerio de Industria y Comercio, el Departamento de Industria y Comercio de An Giang, unidades pertinentes del ministerio y la Oficina Comercial de Vietnam en Camboya.



También se prevé la participación de representantes de los departamentos de industria y comercio de provincias y ciudades del sur de Vietnam, autoridades locales camboyanas, asociaciones sectoriales y empresas de ambos países.



Los debates se centrarán en las tendencias del mercado, la demanda de los consumidores, las condiciones de acceso a los mercados y las oportunidades comerciales. Los participantes también compartirán experiencias sobre la mejora de la calidad, el diseño, el embalaje y la promoción de marcas de los productos, así como el cumplimiento de los requisitos relativos a la calidad, la trazabilidad, el etiquetado y la inocuidad alimentaria.



El evento permitirá asimismo presentar las fortalezas y los productos competitivos de las distintas localidades, abordar las dificultades que enfrenta el comercio transfronterizo y proponer medidas para ampliar los mercados, las redes de distribución, la logística y el comercio electrónico, además de mejorar la eficiencia de las exportaciones.



Una sesión de conexión empresarial facilitará que las compañías vietnamitas y camboyanas intercambien información sobre sus necesidades, identifiquen posibles socios y exploren oportunidades de cooperación y negocios.



Paralelamente a la conferencia, del 12 al 14 de noviembre se celebrará una feria de conectividad comercial en el mismo recinto. La muestra presentará especialidades locales, productos del programa “Cada comuna, un producto” (OCOP), productos agrícolas y acuícolas, bienes de consumo y otros artículos orientados a la exportación de empresas de ambos países.



La feria incluirá también campañas promocionales, incentivos para las compras, actividades de interacción con los consumidores, espectáculos artísticos, intercambios culturales y ventas mediante transmisiones en directo (livestream), además de actividades de difusión en medios digitales para atraer visitantes, promocionar productos y estimular el consumo.



Con el apoyo de los organismos estatales, las asociaciones sectoriales y las comunidades empresariales de ambos países, se espera que la conferencia genere oportunidades concretas de cooperación y contribuya a impulsar la conectividad comercial entre Vietnam y Camboya./.

VNA