Economía

Phu Quoc impulsa su desarrollo para convertirse en un nuevo polo de crecimiento de Vietnam

Vietnam impulsa una Zona Económica Especial en Phu Quoc para desarrollar el turismo de lujo, la economía marítima y los servicios internacionales, con la Cumbre APEC 2027 como oportunidad estratégica.

El Centro de Conferencias de APEC y las instalaciones funcionales en la isla de Phu Quoc (An Giang) comienzan a tomar forma. (Foto: VNA)
El Centro de Conferencias de APEC y las instalaciones funcionales en la isla de Phu Quoc (An Giang) comienzan a tomar forma. (Foto: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA) - La provincia survietnamita de An Giang impulsa la creación de una Zona Económica Especial en Phu Quoc con el objetivo de convertir la llamada “Isla de Perla” en un nuevo polo de crecimiento, un centro internacional de turismo ecológico y de lujo junto al mar, garantizando al mismo tiempo la defensa y la seguridad de la región marítima del suroeste de Vietnam.

La Resolución No. 26-NQ/TW, del 22 de agosto de 2026, del Buró Político, establece la meta de convertir progresivamente Phu Quoc en un centro turístico de alto nivel, competitivo a escala internacional y capaz de acoger grandes acontecimientos mundiales.

Según Le Trung Ho, vicepresidente del Comité Popular de An Giang, Phu Quoc cuenta con una base económica y social dinámica. Entre 2021 y 2025, la inversión total movilizada alcanzó aproximadamente 4.490 millones de dólares, mientras que las ventas minoristas y los ingresos por servicios sumaron unos 7.750 millones de dólares.

En los primeros diez meses de 2026, Phu Quoc recibió más de 9,2 millones de turistas, un aumento del 30,4% respecto al mismo período del año anterior. De ellos, más de 2,1 millones fueron visitantes internacionales, lo que representa un incremento del 59,4%.

Para el período 2026-2030, Phu Quoc priorizará los servicios de alto valor añadido, el turismo ecológico marino y la economía digital. Se prevé movilizar más de 7.620 millones de dólares en inversión total.

Para 2030, el producto interno bruto regional (PIBR) superaría los 2.590 millones de dólares, con una previsión de 15 millones de visitantes nacionales e internacionales.

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Trabajadores realizan obras en la carretera provincial ĐT.975 y en la línea de tren ligero (LRT) en la isla de Phu Quoc (An Giang). (Foto: VNA)

La celebración de la Cumbre APEC 2027 en Phu Quoc representa una oportunidad estratégica para impulsar las infraestructuras y proyectar la imagen de la isla a nivel internacional.

Actualmente, se están ejecutando 21 proyectos prioritarios, entre ellos la modernización de las infraestructuras aeroportuarias, un centro internacional de convenciones, conexiones de transporte urbano y complejos de servicios de alta gama. Estas inversiones no solo permitirán organizar con éxito el evento, sino que también favorecerán el desarrollo turístico y comercial a largo plazo.

Además del turismo de lujo, Phu Quoc atraerá inversiones en congresos y exposiciones, entretenimiento cultural, sanidad, educación, comercio, logística, servicios digitales, conservación marina y acuicultura tecnológica. También se estudia la creación de zonas de libre comercio y zonas francas, de acuerdo con la legislación vigente.

El desarrollo económico estará estrechamente vinculado a la protección del medio ambiente, la soberanía marítima y la seguridad nacional. Las autoridades reforzarán la coordinación con las fuerzas militares, policiales y guardacostas para garantizar el control de las fronteras marítimas y aéreas.

El proyecto se desarrollará en tres etapas: de 2026 a 2027, se completarán el marco legal y las infraestructuras para APEC; de 2028 a 2030, se consolidarán las instituciones y los servicios internacionales; y de 2031 a 2050, se impulsará la innovación tecnológica para convertir Phu Quoc en un centro mundial de economía marítima y turismo ecológico.

El impacto de esta zona económica especial también beneficiará a Ha Tien, Rach Gia, Kien Hai, Tho Chau y otras localidades cercanas, mediante el fortalecimiento de las conexiones de transporte, servicios, comercio y suministro de recursos humanos.

Con esta estrategia, Phu Quoc aspira a convertirse en un nuevo motor de crecimiento para An Giang y el suroeste de Vietnam, contribuyendo al desarrollo de una economía marítima moderna, sostenible y respetuosa con el medio ambiente./.

VNA
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