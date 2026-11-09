Economía

Prensa indonesia destaca atractivo de Vietnam para inversores y su auge industrial

Vietnam supera a Indonesia en crecimiento económico, exportaciones y atractivo para la inversión industrial, gracias a la estabilidad de sus políticas, el desarrollo de su base manufacturera y su creciente integración en las cadenas globales de suministro, según Jakarta Globe.

El puerto internacional de Tan Cang-Cai Mep, en Ciudad Ho Chi Minh, implementa activamente la transformación digital y la transición verde para mejorar su competitividad en la red portuaria mundial. (Foto: VNA)
El puerto internacional de Tan Cang-Cai Mep, en Ciudad Ho Chi Minh, implementa activamente la transformación digital y la transición verde para mejorar su competitividad en la red portuaria mundial. (Foto: VNA)

Yakarta (VNA) - La industria manufacturera de Indonesia afronta dificultades para competir con Vietnam, que atrae cada vez a más fabricantes internacionales gracias a su crecimiento económico, un entorno estable a la inversión y su base industrial desarrollada, según el diario indonesio Jakarta Globe.

En un artículo publicado el 6 de noviembre, Jakarta Globe explica que en el tercer trimestre de 2026, la economía indonesia creció un 5,47% interanual, su mayor expansión trimestral desde 2023, mientras que Vietnam registró un crecimiento del 9,95%, pese a tener un Producto Interno Bruto (PIB) nominal casi tres veces inferior. Durante los nueve primeros meses del año, el sector industrial y de la construcción vietnamita avanzó un 11,2% y su índice de producción industrial aumentó un 12,3%.

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) citadas por el periódico, el PIB per cápita de Vietnam crecerá un 8,9% en 2026, hasta los 5.259 dólares, superando los 5.153 dólares estimados para Indonesia. Vietnam podría ocupar así el quinto puesto de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), por detrás de Singapur, Brunéi, Malasia y Tailandia.

Bob Azam, presidente de la división de empleo y recursos humanos de la Asociación de Empleadores de Indonesia (Apindo), atribuyó esta evolución tanto a las diferencias de crecimiento como a las fluctuaciones monetarias. Mientras la rupia indonesia se ha depreciado alrededor de un 8%, el dong vietnamita se ha apreciado un 1,9%.

Azam consideró que Indonesia debe mejorar la calidad de su crecimiento mediante el desarrollo de cadenas de suministro integradas, la modernización agrícola, el impulso de las industrias de alta tecnología y la eliminación de obstáculos administrativos y laborales.

Por su parte, Mohammad Faisal, director ejecutivo del centro CORE Indonesia, destacó que la ventaja de Vietnam no se limita a sus costes salariales relativamente bajos, sino que también reside en la coherencia de sus políticas, la claridad normativa y la estabilidad de los incentivos, factores que ofrecen previsibilidad a los inversores.

La transformación económica vietnamita, iniciada con la política de Renovación (Doi Moi) en 1986, permitió abrir progresivamente el país al comercio internacional y a la inversión extranjera. En 2025, el capital desembolsado de inversión extranjera directa alcanzó 27,62 mil millones de dólares, un 9% más que el año anterior y el nivel más alto en cinco años.

Vietnam también aprovecha la diversificación de las cadenas de producción internacionales en el contexto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, atrayendo así a grupos como Samsung y Foxconn. Su industria avanza desde los sectores tradicionales intensivos en mano de obra hacia la electrónica y las actividades de mayor valor añadido. En 2025, sus exportaciones superaron los 475 mil millones de dólares, frente a los aproximadamente 282,5 mil millones de Indonesia.

Los expertos consideraron que Indonesia podría convertirse en un centro de producción y distribución para el mercado de la ASEAN si reduce los costes logísticos entre sus islas y aplica una política industrial más coherente. Sin embargo, también debe afrontar elevados costes operativos, obstáculos a la importación y materias primas caras. Su eficiencia marginal del capital (ICOR) es de 6,4, frente a aproximadamente 4,2 en Vietnam, lo que refleja una menor eficiencia de la inversión.

El artículo menciona asimismo las dificultades del fabricante chino BYD para desarrollar una planta de vehículos eléctricos en Subang, Java Occidental. El proyecto, valorado en 887 millones de dólares y con una capacidad prevista de 150.000 vehículos anuales, afronta demandas de grupos locales para aumentar la contratación de trabajadores de la zona. El Gobierno indonesio podría intervenir para facilitar una solución.

Pese a estos desafíos, la industria manufacturera indonesia muestra señales de recuperación. Su índice de gestores de compras (PMI) alcanzó los 54 puntos en octubre de 2026, frente a los 52,4 de septiembre, su mayor expansión desde marzo de 2024./.

VNA
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