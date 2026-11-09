Vietnam y Australia celebran su noveno Diálogo de Política de Defensa

Hanoi (VNA) - El viceministro de Defensa de Vietnam, coronel general Nguyen Truong Thang, y el subsecretario de Defensa de Australia para Estrategia, Política y Cooperación Internacional, Hugh Jeffrey, copresidieron hoy en Hanoi el noveno Diálogo de Política de Defensa entre ambos países.



Durante el encuentro, Nguyen Truong Thang destacó el desarrollo de la cooperación bilateral en materia de defensa, en consonancia con la elevación de las relaciones entre ambos países al nivel de asociación estratégica integral en marzo de 2024.



Ambas partes han mantenido una colaboración eficaz en diversos ámbitos, como el intercambio de delegaciones, los mecanismos de diálogo y consulta, la formación, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU), la cooperación entre las distintas ramas militares, la industria de defensa, la superación de las consecuencias de la guerra, la medicina militar y las operaciones de búsqueda y rescate.



El viceministro vietnamita agradeció especialmente al Ministerio de Defensa australiano por haber apoyado durante ocho ocasiones consecutivas el transporte de los hospitales de campaña de nivel 2 de Vietnam para participar en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS).



Asimismo, expresó su deseo de seguir recibiendo becas de formación del Ministerio de Defensa australiano para distintos niveles académicos y afirmó que Vietnam está dispuesto a recibir a militares australianos para estudiar vietnamita y participar en el Curso para Funcionarios de Defensa Internacional en el país.



Vietnam también dio la bienvenida a la delegación del Ejército de Tierra de Australia, que participará en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista en Hanoi del 10 al 13 de diciembre de 2026.



Por su parte, Hugh Jeffrey consideró que el diálogo constituye una oportunidad importante para profundizar la cooperación bilateral y propuso seguir aplicando eficazmente los acuerdos alcanzados, así como estudiar nuevas áreas de colaboración acordes con las necesidades e intereses de ambas partes, especialmente en seguridad marítima y búsqueda y rescate.



El funcionario australiano afirmó que su Ministerio continuará apoyando a Vietnam en el fortalecimiento de su capacidad de análisis de ADN de los restos de los soldados vietnamitas caídos durante la guerra, así como en el intercambio de información y documentos relacionados. Esta cooperación contribuirá a la campaña de 500 días y noches destinada a acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de guerra vietnamitas.



En el diálogo, ambas partes también intercambiaron puntos de vista sobre la situación internacional y regional y cuestiones de interés común.



Nguyen Truong Thang reiteró la postura consecuente de Vietnam de resolver las controversias marítimas por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS). También destacó la necesidad de aplicar plena y eficazmente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y promover un Código de Conducta al respecto (COC) sustancial, efectivo y vinculante.



De cara al futuro, ambas partes acordaron seguir implementando los entendimientos alcanzados por los dirigentes de ambos países y los dos ministerios de Defensa, recogidos en la Declaración Conjunta para profundizar la asociación estratégica integral y en la Declaración de Visión Conjunta actualizada sobre la promoción de la cooperación en defensa, firmada en agosto de 2026.



Las prioridades incluyen el intercambio de delegaciones, los mecanismos de diálogo y consulta, la formación, el mantenimiento de la paz de la ONU, la superación de las consecuencias de la guerra, la cooperación entre las distintas ramas militares, la medicina militar y la gestión fronteriza.



También estudiarán ampliar la colaboración en ámbitos potenciales como la industria de defensa, la ciberseguridad, la asistencia humanitaria y la respuesta ante desastres, la ciencia, la tecnología y la innovación, además de reforzar el apoyo mutuo en los mecanismos y foros regionales e internacionales de defensa y seguridad, especialmente los impulsados por la ASEAN, como la Reunión ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM+).



Al término del encuentro, Nguyen Truong Thang y Hugh Jeffrey firmaron el acta del noveno Diálogo de Política de Defensa Vietnam-Australia./.

La firma del acta del noveno Diálogo de Política de Defensa Vietnam-Australia. (Foto: VNA)