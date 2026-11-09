Política

Máximo dirigente vietnamita recibe a presidenta de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y Obuchi Yuko, presidenta de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, acuerdan impulsar los intercambios parlamentarios y ampliar la cooperación bilateral en economía, tecnología, agricultura y formación.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Tokio (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy en Tokio a Obuchi Yuko, presidenta de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, y a otros miembros de su dirección, con quienes destacó el papel de la organización como puente para consolidar la confianza política y profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la visita oficial del líder vietnamita a Japón. Entre los participantes figuraron la ministra de Finanzas, Katayama Satsuki, y el ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Takebe Arata.

El secretario general y presidente To Lam valoró las contribuciones de la Alianza al fortalecimiento de la cooperación parlamentaria, los vínculos entre localidades y los intercambios entre los pueblos, y reconoció especialmente las aportaciones de sucesivas generaciones de sus dirigentes y miembros, entre ellos el ex presidente Nikai Toshihiro y el asesor especial Takebe Tsutomu.

Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de Obuchi Yuko, la Alianza seguirá promoviendo la tradición de amistad y propuso reforzar su papel de puente mediante intercambios entre dirigentes parlamentarios, órganos especializados y legisladores, especialmente jóvenes y mujeres.

También pidió intensificar el intercambio de experiencias legislativas y sobre perfeccionamiento institucional, así como la cooperación económica y de inversión, ciencia y tecnología, formación de recursos humanos de alta calidad y vínculos entre localidades, sobre la base de una nueva visión de acompañamiento y creación conjunta.

Solicitó asimismo a los parlamentarios japoneses continuar prestando atención y apoyo a la comunidad de cerca de 700 mil vietnamitas que viven, estudian y trabajan en Japón, contribuyendo a consolidar una base social sólida para las relaciones bilaterales.

Por su parte, Obuchi y los demás miembros de la Alianza dieron la bienvenida al secretario general y presidente To Lam en su primera visita oficial a Japón desde que asumió su nuevo cargo y consideraron que el viaje constituye un hito para llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa.

Obuchi valoró el desarrollo socioeconómico de Vietnam y la evolución positiva de los vínculos entre ambos países, y se comprometió a seguir promoviendo los intercambios parlamentarios, el entendimiento mutuo y la confianza. También afirmó que la Alianza impulsará la cooperación en economía, transformación digital, transición verde, inversión, desarrollo de recursos humanos e intercambios entre localidades y pueblos.

Los miembros de la organización expresaron además su satisfacción por la participación de Vietnam en la Exposición Internacional de Horticultura 2027 y manifestaron su disposición a apoyar una mayor cooperación en ámbitos de interés común, como economía, comercio, agricultura, procesamiento y exportación de productos agrícolas y ciberseguridad.

Asimismo, acordaron intensificar los intercambios con el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Japón para contribuir conjuntamente al desarrollo de las relaciones bilaterales./.

VNA
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