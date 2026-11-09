Líder vietnamita pronuncia discurso de política exterior ante el Parlamento japonés

Tokio (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronunció hoy un discurso de política exterior ante parlamentarios japoneses, en el que propuso nuevas orientaciones para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países y fortalecer su cooperación en ciencia, tecnología, innovación, crecimiento verde y conectividad económica.



El líder vietnamita, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, visitó esta tarde (hora local) la Dieta Nacional (Parlamento) de Japón, en Tokio.



En su discurso de bienvenida, el presidente de la Cámara de Representantes, Mori Eisuke, destacó los tradicionales lazos de amistad entre ambos países, basados en la confianza política, las similitudes culturales e históricas y los estrechos vínculos entre sus pueblos. También valoró los logros socioeconómicos de Vietnam y su creciente papel en la región y en el escenario internacional.



Mori consideró que la visita del secretario general y presidente To Lam reviste una gran importancia para las relaciones bilaterales y expresó su confianza en que Vietnam organizará con éxito el Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027.



Ante los parlamentarios, el máximo dirigente vietnamita expresó su satisfacción por regresar a Japón por primera vez en su nuevo cargo y destacó la profundidad histórica de los vínculos entre ambos países, que cuentan con 53 años de relaciones diplomáticas y contactos que se remontan a siglos atrás.



Agradeció asimismo las contribuciones del Gobierno, la Dieta, las empresas, los expertos y el pueblo japonés al desarrollo de Vietnam, especialmente mediante el desminado, la rehabilitación y formación profesional para las víctimas del agente naranja, los programas sanitarios y la asistencia tras desastres naturales. Japón es actualmente el mayor proveedor de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de Vietnam y uno de sus principales socios en inversión, comercio y cooperación laboral.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso de política exterior ante la Dieta Nacional de Japón. (Fuente: VNA)



Sobre esta base, el secretario general y presidente To Lam afirmó que Vietnam desea avanzar junto con Japón hacia una nueva etapa de desarrollo, en la que el progreso de cada país genere oportunidades para el otro y contribuya a la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales. En este proceso, subrayó, el respaldo de la Dieta japonesa es especialmente importante.



Señaló que el mundo atraviesa cambios de alcance histórico y que Vietnam considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital motores fundamentales de su desarrollo. En este contexto, propuso crear conjuntamente nuevas capacidades basadas en el conocimiento, la tecnología y la innovación, mediante vínculos más estrechos entre líderes, universidades, institutos de investigación y empresas de ambos países.



También planteó fortalecer la resiliencia y promover un crecimiento verde y sostenible, incluida la construcción de cadenas de suministro diversificadas, transparentes y resilientes, sobre la base de una cooperación abierta y el respeto de los compromisos internacionales.



A nivel regional, Vietnam desea coordinarse con Japón para proteger el sistema comercial multilateral basado en reglas, aprovechar eficazmente el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y reforzar la conectividad económica. De cara al Año APEC 2027, espera asimismo contar con el apoyo de Japón para promover iniciativas concretas sobre crecimiento, innovación y participación de las empresas y la población en las oportunidades de desarrollo.



En materia de paz y seguridad regionales, el líder vietnamita valoró las orientaciones actualizadas de la Visión de un Indo-Pacífico Libre y Abierto presentadas por la primera ministra Takaichi Sanae durante su visita a Hanoi en mayo de este año, así como la importancia que Japón concede a la resiliencia y a la capacidad de cada país para decidir su propio futuro.



Afirmó que Vietnam está dispuesto a trabajar con Japón y otros países para promover un entorno regional pacífico, abierto y cooperativo, y contribuir a garantizar unos océanos Pacífico e Índico pacíficos, estables, seguros y justos, con libertad de navegación.



Al abordar los vínculos entre ambas sociedades, el secretario general y presidente To Lam pidió a la comunidad vietnamita en Japón seguir respetando las leyes y la cultura locales, estudiar y trabajar activamente y contribuir a la sociedad japonesa. Al mismo tiempo, solicitó a las autoridades, localidades y empresas japonesas continuar creando condiciones favorables para su integración y desarrollo.



El líder vietnamita propuso además que los Parlamentos de ambos países desempeñen un papel activo en la materialización de las orientaciones comunes mediante actividades legislativas, de supervisión e intercambio de políticas. Planteó ampliar los contactos entre los órganos parlamentarios, los grupos de amistad, los jóvenes parlamentarios y las parlamentarias, así como compartir experiencias sobre nuevos desafíos, desde la economía digital y la transición verde hasta las políticas sociales.



A través del diálogo parlamentario, agregó, las dificultades surgidas durante la aplicación de los acuerdos bilaterales deben ser abordadas y recomendadas para su solución oportuna.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Consejeros, Sekiguchi Masakazu, agradeció al dirigente vietnamita y a su esposa su visita a la Dieta y destacó la profundización de la cooperación bilateral sobre la base de la Asociación Estratégica Integral, desde la política y la economía hasta la cultura y los intercambios entre los pueblos.



Recordó asimismo la larga historia de intercambios entre Vietnam y Japón y evocó la imagen de los vínculos bilaterales como una «seda de amistad» tejida durante generaciones. Expresó su confianza en que ambos países seguirán uniendo esfuerzos para superar los desafíos y fortalecer aún más sus relaciones.



El líder vietnamita, por su parte, expresó su confianza en que, con el acompañamiento de los Parlamentos, Gobiernos y pueblos de ambos países, Vietnam y Japón continuarán fortaleciendo su amistad mediante resultados concretos de cooperación, contribuyendo así al desarrollo de ambos países y a la paz y prosperidad de Asia y del mundo./.