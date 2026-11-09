Líder vietnamita recibe a dirigentes de importantes grupos y empresas japoneses

Tokio (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy en Tokio con dirigentes de importantes grupos y empresas japoneses para promover la cooperación en inversión, finanzas, energía, comercio e infraestructuras, en el marco de su visita oficial al país.



En el encuentro con Masayoshi Fujimoto, presidente y director ejecutivo de Sojitz, el líder vietnamita valoró los resultados de las cuatro décadas de inversión del grupo en Vietnam y propuso ampliar la cooperación en cuatro ámbitos: generación eléctrica y energías limpias, cadenas de suministro de minerales estratégicos y materiales avanzados, centros de datos e infraestructuras digitales y desarrollo de complejos empresariales integrados.



Fujimoto afirmó que Sojitz seguirá contribuyendo al desarrollo económico de Vietnam y explorará nuevas oportunidades en infraestructuras industriales, energía limpia y consumo, en cooperación con empresas vietnamitas.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a Masayoshi Fujimoto, presidente y director ejecutivo de Sojitz. (Fuente: VNA)



Al recibir a Yoshitaka Kitao, presidente y director ejecutivo de SBI Holdings, el secretario general y presidente To Lam valoró las actividades del grupo en los sectores financiero y tecnológico y expresó su deseo de que evolucione de inversor financiero a socio en el desarrollo de un ecosistema empresarial multisectorial.



Kitao anunció planes para ampliar las inversiones y asociaciones estratégicas en Vietnam, incluida una posible empresa conjunta con Sun Group. El mandatario vietnamita consideró que esta cooperación podría abrir nuevas oportunidades en finanzas, tecnología, infraestructuras y servicios, y destacó la necesidad de movilizar capital a medio y largo plazo para el desarrollo del país.



En la reunión con Toru Nakashima, presidente y director ejecutivo de Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC Group), el líder vietnamita reconoció las contribuciones de la entidad durante más de 30 años en Vietnam. Nakashima señaló que el grupo ha conectado más de 20 mil millones de dólares en financiación internacional para proyectos en diversos sectores y destacó su asociación estratégica con el banco VPBank.



SMBC continuará promoviendo las finanzas verdes, las energías renovables y las infraestructuras, además de apoyar el desarrollo del Centro Financiero Internacional de Vietnam. El dirigente vietnamita propuso ampliar la financiación a medio y largo plazo para el transporte, la logística y la transición verde, así como facilitar el acceso de las empresas vietnamitas a los mercados internacionales de capitales.



En el encuentro con dirigentes de AEON, To Lam valoró la contribución del grupo al comercio minorista moderno, la exportación de productos vietnamitas y la creación de empleo. Motoya Okada, presidente y director ejecutivo en representación de la empresa, informó que AEON cuenta con 11 empresas en Vietnam y considera al país su principal mercado prioritario estratégico, con el objetivo de triplicar la escala de sus operaciones.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con Motoya Okada, presidente y director ejecutivo en representación de AEON. (Fuente: VNA)



El secretario general y presidente To Lam alentó al grupo a ampliar sus inversiones en comercio minorista, logística y comercio electrónico, y a acompañar a las empresas vietnamitas en el desarrollo de productos, la mejora de la calidad y la construcción de marcas, facilitando su incorporación a la red global de distribución de AEON.



Durante la reunión con Masahiko Kato, presidente y director ejecutivo del Banco Mizuho, el dirigente vietnamita valoró la cooperación de la entidad con Vietnam y sus 15 años de asociación estratégica con el banco Vietcombank. Kato afirmó que Mizuho seguirá apoyando las inversiones y conectando a las empresas vietnamitas con los mercados financieros internacionales.



El mandatario vietnamita alentó al banco a ampliar la cooperación y facilitar el acceso de las empresas nacionales a fuentes de financiación, socios y oportunidades de inversión y comercio en Japón y otros mercados.



En el encuentro con Hitoshi Honna, presidente y director ejecutivo del Grupo Erex, el secretario general y presidente To Lam valoró los planes de la empresa para desarrollar la generación eléctrica a partir de biomasa en Vietnam, utilizando subproductos agrícolas y forestales y contribuyendo a la transición energética y al empleo rural.



Erex manifestó su deseo de desarrollar plantas de biomasa con una capacidad total superior a 1.000 MW y propuso fortalecer los mecanismos de apoyo y la cooperación bilateral en créditos de carbono mediante el Mecanismo de Crédito Conjunto (JCM).



El líder vietnamita señaló que estos proyectos requieren una preparación rigurosa en materia de mecanismos, suministro de materias primas, emplazamientos y plazos, y reafirmó el compromiso de Vietnam de mejorar el entorno de inversión y garantizar los derechos e intereses legítimos de los inversores./.