Presidenta del Consejo de la Federación de Rusia visitará Vietnam

Hanoi (VNA) – Por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, la titular del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Matviyenko, realizará una visita oficial al país del 11 al 13 de noviembre./.
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Vietnam y Japón acuerdan elevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, pactan ampliar la cooperación en economía, energía, IA, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, y promover los intercambios entre pueblos.
Vietnam y Japón firman 11 documentos de cooperación bilateral
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, presenciaron el intercambio de acuerdos sobre energía, inteligencia artificial, educación, agricultura y cooperación marítima.
Japón celebra ceremonia oficial de bienvenida al líder vietnamita
La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, preside la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, quien realiza una visita oficial a Japón del 8 al 11 de noviembre.
Parlamento vietnamita aprueba el presupuesto central para 2027
Con el voto favorable del 100% de los diputados presentes, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura aprobó hoy, durante su segundo período de sesiones, una resolución sobre el plan de asignación del presupuesto central para 2027.
Máximo dirigente vietnamita recibe a presidenta de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y Obuchi Yuko, presidenta de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, acuerdan impulsar los intercambios parlamentarios y ampliar la cooperación bilateral en economía, tecnología, agricultura y formación.
Líder vietnamita pronuncia discurso de política exterior ante el Parlamento japonés
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronunció hoy un discurso de política exterior ante parlamentarios japoneses, en el que propuso nuevas orientaciones para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países y fortalecer su cooperación en ciencia, tecnología, innovación, crecimiento verde y conectividad económica.
Vietnam envía mensajes de condolencias por el tiroteo en Polonia
Dirigentes vietnamitas expresaron sus condolencias a Polonia tras un tiroteo en Cracovia que dejó seis muertos y 15 heridos.
Viceprimer ministro vietnamita recibe al embajador de Singapur
El viceprimer ministro de Vietnam Pham Gia Tuc sostuvo hoy una reunión con el embajador de Singapur en Vietnam, Rajpal Singh, en la cual valoró el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales, especialmente desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en marzo de 2025.
Dirigentes del Partido y del Estado de Vietnam felicitan a Camboya por el 73 aniversario de su Día Nacional
Con motivo del 73.º aniversario del Día Nacional de Camboya (9 de noviembre de 1953- 2026), el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), los máximos dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV enviaron mensajes de felicitación a sus pares camboyanos.
Vietnam y Australia celebran su noveno Diálogo de Política de Defensa
Vietnam y Australia acuerdan ampliar la cooperación en defensa, mantenimiento de la paz de la ONU, seguridad marítima y búsqueda de desaparecidos en guerra.
Asamblea Nacional debate reformas a Ley de Seguridad Social, con énfasis en protección del fondo
Diputados vietnamitas proponen ampliar la seguridad social a trabajadores de plataformas digitales y reforzar la gestión transparente y sostenible de sus fondos.
Máximo dirigente vietnamita asiste al 10º aniversario de cooperación entre Vietnam Airlines y ANA Holdings
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, asistió hoy a la ceremonia por el décimo aniversario de la cooperación estratégica entre Vietnam Airlines y ANA Holdings (Japón).
Proponen ampliar normas para proteger a trabajadores en nuevos entornos laborales
Diputados vietnamitas proponen ampliar la protección de los trabajadores, regular el trabajo a distancia y aplicar tecnologías digitales para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.
Nikkei Asia destaca las nuevas perspectivas de cooperación entre Vietnam y Japón
Un análisis de Nikkei Asia destaca la evolución de los vínculos económicos entre Vietnam y Japón y las oportunidades de cooperación
Asamblea Nacional aprueba Resolución sobre el presupuesto estatal para 2027
La Asamblea Nacional de Vietnam aprueba el presupuesto estatal de 2027, con ingresos de 130.190 millones de dólares y un déficit del 4,5% del PIB.
Parlamento vietnamita analiza Resolución sobre presupuesto estatal de 2027 y ajustes de varias leyes
Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam votarán hoy para aprobar las resoluciones sobre el presupuesto estatal de 2027 y el plan de distribución del presupuesto central para ese mismo año.
📝Enfoque: Vietnam promueve su fortaleza cultural y consolida la gran unidad nacional desde la base
Vietnam promueve la preservación de los valores culturales y el fortalecimiento de la gran unidad nacional mediante campañas de emulación patriótica, modelos de autogestión comunitaria y la participación activa de la población en el desarrollo sostenible.
Templo de la Literatura de Bac Ninh, emblema de la tradición académica
El Templo de la Literatura de Bac Ninh conserva siglos de tradición académica de Vietnam y rinde homenaje a destacados eruditos de la región de Kinh Bac.
Diplomacia de Vietnam abre camino y convierte compromisos en recursos para desarrollo
Considerar las relaciones exteriores una tarea primordial y permanente, junto con la defensa y la seguridad, refleja el pensamiento estratégico del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en la nueva era.
NHK publica entrevista del líder vietnamita sobre perspectivas de su visita oficial a Japón
En una entrevista con NHK, el líder vietnamita To Lam destacó el crecimiento del comercio bilateral y expresó su deseo de ampliar la cooperación japonesa con Vietnam en semiconductores, inteligencia artificial y energías limpias.