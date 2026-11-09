Política

Presidenta del Consejo de la Federación de Rusia visitará Vietnam

La titular del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Matviyenko, realizará una visita oficial a Vietnam del 11 al 13 de noviembre, por invitación del presidente del Parlamento, Tran Thanh Man.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne con la titular del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Matviyenko, en abril de 2026. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne con la titular del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Matviyenko, en abril de 2026. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – Por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, la titular del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Matviyenko, realizará una visita oficial al país del 11 al 13 de noviembre./.

VNA
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