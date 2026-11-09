Presidenta del Consejo de la Federación de Rusia visitará Vietnam

Con motivo del 73.º aniversario del Día Nacional de Camboya (9 de noviembre de 1953- 2026), el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), los máximos dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV enviaron mensajes de felicitación a sus pares camboyanos.