Política

Japón celebra ceremonia oficial de bienvenida al líder vietnamita

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, preside la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, quien realiza una visita oficial a Japón del 8 al 11 de noviembre.

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, preside la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa. (Fuente: VNA)
La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, preside la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa. (Fuente: VNA)

Tokio (VNA) – La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, presidió hoy la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, quien realiza una visita oficial a Japón del 8 al 11 de noviembre.

El líder vietnamita estuvo acompañado por su esposa y una delegación vietnamita de alto nivel, por invitación del Estado japonés. Tras la ceremonia, ambos dirigentes encabezaron las delegaciones de sus respectivos países en las conversaciones oficiales.

Vietnam y Japón establecieron relaciones diplomáticas el 21 de septiembre de 1973. En más de cinco décadas, los vínculos bilaterales se han fortalecido en todos los ámbitos, con frecuentes intercambios de alto nivel y una cooperación cada vez más estrecha entre los partidos, los Gobiernos y los Parlamentos.

Japón es uno de los principales socios económicos de Vietnam y su mayor proveedor de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). También crece el interés de las empresas japonesas, especialmente de los sectores de alta tecnología e inteligencia artificial, por ampliar sus operaciones en el país.

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La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, preside la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa. (Fuente: VNA)



Ambas naciones mantienen, además, una estrecha coordinación en los foros regionales e internacionales y comparten esfuerzos en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo.

Se espera que la visita contribuya a materializar los acuerdos y compromisos de alto nivel en proyectos de cooperación concretos y a fortalecer la asociación bilateral, en beneficio del desarrollo de ambos países y de la región y el mundo./.

VNA
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