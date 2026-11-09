Parlamento vietnamita aprueba el presupuesto central para 2027

Hanoi (VNA) – Con el voto favorable del 100% de los diputados presentes, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura aprobó hoy, durante su segundo período de sesiones, una resolución sobre el plan de asignación del presupuesto central para 2027.



Según la resolución, los ingresos totales del presupuesto central para 2027 superarán los 65 mil millones de dólares.



El gasto presupuestario total del nivel central ascenderá a más de 88 mil millones de dólares, de los cuales más de 15,6 mil millones se destinarán al equilibrio de los presupuestos locales y alrededor de 12 mil millones a fondos complementarios específicos para estas administraciones.



La resolución establece disposiciones específicas sobre la distribución del presupuesto central y de los fondos destinados a aplicar los regímenes salariales y los ingresos adicionales en determinadas agencias y unidades. También regula la distribución de los ingresos procedentes de las sanciones por infracciones administrativas en materia de orden y seguridad vial, así como de las tasas por el uso de las carreteras recaudadas a través de vehículos automotores, entre otros aspectos.



En particular, la Asamblea Nacional ha establecido una reserva de más de 1,15 mil millones de dólares para garantizar la seguridad y estabilidad de las finanzas nacionales en caso de fluctuaciones socioeconómicas o de que los ingresos del presupuesto estatal no alcancen las previsiones.



Asimismo, encargó al Gobierno gestionar de manera proactiva las operaciones presupuestarias para limitar las repercusiones sobre las partidas de gasto previstas y garantizar la seguridad financiera.



También le pidió organizar la ejecución del plan presupuestario y la distribución de las tareas de recaudación y gasto del presupuesto estatal, así como determinar las partidas correspondientes a cada Ministerio, organismo central y localidad, de conformidad con la normativa vigente.



Además, el Gobierno deberá orientar a los Ministerios, organismos centrales y localidades para que concentren y prioricen los recursos de inversión del presupuesto estatal, respetando las condiciones y el orden de prioridades establecidos en la Ley de Presupuesto del Estado, la Ley de Inversión Pública y las resoluciones de la Asamblea Nacional y de su Comité Permanente.



Al mismo tiempo, deberá garantizar recursos suficientes, en función del avance de ejecución, para los proyectos especiales y de emergencia de inversión pública, los Programas de Objetivos Nacionales y los proyectos de importancia nacional. También deberá aportar capital estatutario a los bancos de políticas públicas y a los fondos financieros estatales extrapresupuestarios, así como conceder ayudas a la inversión a otros beneficiarios conforme a las decisiones del Gobierno o del primer ministro.



Una vez recibidos los planes de inversión pública para 2027, los Ministerios, organismos centrales y localidades deberán revisar y garantizar la distribución detallada de los recursos entre los programas, tareas y proyectos incluidos en dichos planes, en consonancia con el Plan de Inversión Pública a mediano plazo para el período 2026-2030, aprobado por el primer ministro, y de conformidad con la legislación vigente./.

VNA