Política

Vietnam y Japón acuerdan elevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, pactan ampliar la cooperación en economía, energía, IA, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, y promover los intercambios entre pueblos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, en la rueda de prensa. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, en la rueda de prensa. (Fuente: VNA)

Tokio (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, acordaron elevar la asociación estratégica integral entre ambos países a una nueva etapa, durante una rueda de prensa celebrada hoy en Tokio tras sus conversaciones oficiales y el intercambio de documentos de cooperación.

Takaichi dio la bienvenida al secretario general y presidente To Lam, a su esposa y a la delegación vietnamita de alto nivel, y destacó que la Declaración de Visión Conjunta Japón-Vietnam, anunciada ese mismo día, abrirá nuevas perspectivas de cooperación. También recordó su visita a Vietnam en mayo de 2026 y expresó su deseo de seguir fortaleciendo los vínculos bilaterales.

La jefa de Gobierno japonés señaló que ambas partes abordaron medidas para facilitar proyectos de generación eléctrica a gas y de gas natural licuado (GNL) en los que participan empresas japonesas. Japón también contribuirá al objetivo de Vietnam de formar a 100 doctores en inteligencia artificial (IA). Durante la ocasión, los dos países intercambiaron varios documentos de cooperación, incluidos los relativos a la Universidad Vietnam-Japón.

Por su parte, el mandatario vietnamita calificó de sustanciales y exitosas las conversaciones y afirmó que la nueva etapa de la asociación se basará en la igualdad, el acompañamiento, la creación conjunta y el beneficio mutuo, con miras a fortalecer el crecimiento de calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia de ambos países.

Los dos dirigentes acordaron reforzar la confianza política mediante contactos de alto nivel y una cooperación más profunda en defensa, seguridad y diplomacia, así como ampliar los intercambios entre los órganos del Partido, el Estado, los Gobiernos y los Parlamentos y mejorar los mecanismos de cooperación existentes.

En el ámbito económico, coincidieron en ampliar el comercio y la inversión, promover una nueva generación de asistencia oficial para el desarrollo (AOD), garantizar la seguridad económica, energética y alimentaria y diversificar las cadenas de suministro. El líder vietnamita reafirmó el compromiso de Vietnam de facilitar las inversiones japonesas de alta calidad vinculadas a la transferencia de tecnología.

Ambas partes también impulsarán la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, especialmente en tecnología espacial, ciencias marinas, IA, semiconductores, tecnologías digitales, medicina, agricultura de alta tecnología y ciberseguridad. Asimismo, acordaron ejecutar 14 proyectos del Mecanismo de Crédito Conjunto (JCM), ampliar la investigación y la formación de personal cualificado y establecer una red de científicos de ambos países.

En materia comercial, anunciaron que están cerca de concluir las negociaciones para abrir sus respectivos mercados al pomelo de pulpa verde vietnamita y a las uvas japonesas. También promoverán la cooperación marítima y el intercambio de información para apoyar a las empresas de ambos países.

En cuanto a los intercambios entre pueblos, acordaron impulsar la cooperación local, laboral, sanitaria, cultural y turística; iniciar próximamente las obras de la Universidad Vietnam-Japón; celebrar el Año del Turismo Vietnam-Japón 2027-2028 y organizar el próximo año el tercer Foro de Cooperación entre Localidades. También promoverán la atención a las personas mayores y acelerarán la firma de un acuerdo bilateral sobre seguro social.

El secretario general y presidente To Lam pidió a Japón que siga apoyando a los cerca de 700.000 vietnamitas residentes en el país en su vida, estudios y trabajo.

En los asuntos regionales e internacionales, ambos dirigentes reafirmaron la necesidad de resolver pacíficamente las disputas en el Mar del Este, de conformidad con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

Vietnam respaldó las iniciativas japonesas en la región, incluida la Visión de un Indo-Pacífico Libre y Abierto, siempre que esté vinculada a la Visión de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico y se ajuste al derecho internacional. Ambas partes se comprometieron a fortalecer la coordinación en los foros internacionales y regionales en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Japón #asociación estratégica integral
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, presencian el intercambio de nueve documentos de cooperación bilateral. (Fuente: VNA)

Vietnam y Japón firman 11 documentos de cooperación bilateral

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, presenciaron el intercambio de acuerdos sobre energía, inteligencia artificial, educación, agricultura y cooperación marítima.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Parlamento vietnamita aprueba el presupuesto central para 2027

Con el voto favorable del 100% de los diputados presentes, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura aprobó hoy, durante su segundo período de sesiones, una resolución sobre el plan de asignación del presupuesto central para 2027.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso de política exterior ante la Dieta Nacional de Japón. (Fuente: VNA)

Líder vietnamita pronuncia discurso de política exterior ante el Parlamento japonés

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronunció hoy un discurso de política exterior ante parlamentarios japoneses, en el que propuso nuevas orientaciones para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países y fortalecer su cooperación en ciencia, tecnología, innovación, crecimiento verde y conectividad económica.

El viceprimer ministro de Vietnam Pham Gia Tuc habla en la reunión. Foto: VNA

Viceprimer ministro vietnamita recibe al embajador de Singapur

El viceprimer ministro de Vietnam Pham Gia Tuc sostuvo hoy una reunión con el embajador de Singapur en Vietnam, Rajpal Singh, en la cual valoró el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales, especialmente desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en marzo de 2025.