Vietnam y Japón acuerdan elevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa

Tokio (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, acordaron elevar la asociación estratégica integral entre ambos países a una nueva etapa, durante una rueda de prensa celebrada hoy en Tokio tras sus conversaciones oficiales y el intercambio de documentos de cooperación.



Takaichi dio la bienvenida al secretario general y presidente To Lam, a su esposa y a la delegación vietnamita de alto nivel, y destacó que la Declaración de Visión Conjunta Japón-Vietnam, anunciada ese mismo día, abrirá nuevas perspectivas de cooperación. También recordó su visita a Vietnam en mayo de 2026 y expresó su deseo de seguir fortaleciendo los vínculos bilaterales.



La jefa de Gobierno japonés señaló que ambas partes abordaron medidas para facilitar proyectos de generación eléctrica a gas y de gas natural licuado (GNL) en los que participan empresas japonesas. Japón también contribuirá al objetivo de Vietnam de formar a 100 doctores en inteligencia artificial (IA). Durante la ocasión, los dos países intercambiaron varios documentos de cooperación, incluidos los relativos a la Universidad Vietnam-Japón.



Por su parte, el mandatario vietnamita calificó de sustanciales y exitosas las conversaciones y afirmó que la nueva etapa de la asociación se basará en la igualdad, el acompañamiento, la creación conjunta y el beneficio mutuo, con miras a fortalecer el crecimiento de calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia de ambos países.



Los dos dirigentes acordaron reforzar la confianza política mediante contactos de alto nivel y una cooperación más profunda en defensa, seguridad y diplomacia, así como ampliar los intercambios entre los órganos del Partido, el Estado, los Gobiernos y los Parlamentos y mejorar los mecanismos de cooperación existentes.



En el ámbito económico, coincidieron en ampliar el comercio y la inversión, promover una nueva generación de asistencia oficial para el desarrollo (AOD), garantizar la seguridad económica, energética y alimentaria y diversificar las cadenas de suministro. El líder vietnamita reafirmó el compromiso de Vietnam de facilitar las inversiones japonesas de alta calidad vinculadas a la transferencia de tecnología.



Ambas partes también impulsarán la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, especialmente en tecnología espacial, ciencias marinas, IA, semiconductores, tecnologías digitales, medicina, agricultura de alta tecnología y ciberseguridad. Asimismo, acordaron ejecutar 14 proyectos del Mecanismo de Crédito Conjunto (JCM), ampliar la investigación y la formación de personal cualificado y establecer una red de científicos de ambos países.



En materia comercial, anunciaron que están cerca de concluir las negociaciones para abrir sus respectivos mercados al pomelo de pulpa verde vietnamita y a las uvas japonesas. También promoverán la cooperación marítima y el intercambio de información para apoyar a las empresas de ambos países.



En cuanto a los intercambios entre pueblos, acordaron impulsar la cooperación local, laboral, sanitaria, cultural y turística; iniciar próximamente las obras de la Universidad Vietnam-Japón; celebrar el Año del Turismo Vietnam-Japón 2027-2028 y organizar el próximo año el tercer Foro de Cooperación entre Localidades. También promoverán la atención a las personas mayores y acelerarán la firma de un acuerdo bilateral sobre seguro social.



El secretario general y presidente To Lam pidió a Japón que siga apoyando a los cerca de 700.000 vietnamitas residentes en el país en su vida, estudios y trabajo.



En los asuntos regionales e internacionales, ambos dirigentes reafirmaron la necesidad de resolver pacíficamente las disputas en el Mar del Este, de conformidad con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Vietnam respaldó las iniciativas japonesas en la región, incluida la Visión de un Indo-Pacífico Libre y Abierto, siempre que esté vinculada a la Visión de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico y se ajuste al derecho internacional. Ambas partes se comprometieron a fortalecer la coordinación en los foros internacionales y regionales en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo./.

VNA