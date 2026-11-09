Vietnam y Japón firman 11 documentos de cooperación bilateral

Tokio (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, presenciaron el intercambio de nueve documentos de cooperación bilateral, de un total de 11 firmados durante la visita oficial del dirigente vietnamita al país del Sol Naciente.

Los documentos incluyen el Acuerdo Marco para facilitar la ejecución de proyectos de ayuda no reembolsable de Japón en Vietnam, el contrato de préstamo con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) para la construcción de la central termoeléctrica de O Mon 3, y el Programa de Asistencia Técnica entre ambos países para el ejercicio fiscal 2025-2026.



También figuran la Nota Verbal de Intercambio (E/N) relativa al préstamo de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) destinado a la construcción de la Universidad Vietnam-Japón, el Memorando de Entendimiento sobre cooperación en energía nuclear, el acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam y el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón para la investigación y el desarrollo en inteligencia artificial (IA), y el Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam y la Oficina del Gabinete de Japón sobre coordinación de políticas marítimas y oceánicas, entre otros./.