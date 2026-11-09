Emiten Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón

Hanoi (VNA) – Vietnam y Japón acordaron profundizar su Asociación Estratégica Integral, sobre el espíritu del acompañamiento, la creación conjunta y los beneficios compartidos, en favor de un crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia.



Así lo establece la Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón, aprobada por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, durante la visita oficial del dirigente vietnamita a Japón, del 8 al 11 de noviembre.



El documento reafirma que ambos países son socios prioritarios y de largo plazo, con numerosos intereses comunes, y destaca el desarrollo sólido y sustancial de sus relaciones, especialmente desde que fueron elevadas al nivel de “Asociación Estratégica Integral por la paz y prosperidad en Asia y el mundo” en 2023. La confianza política se ha consolidado mediante los contactos de alto nivel y la cooperación entre los canales del Partido, el Gobierno y los órganos legislativos, así como entre las localidades y los pueblos de ambos países.



En un contexto internacional cada vez más complejo, las dos partes acordaron ampliar la cooperación en defensa, seguridad, economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, agricultura, energía, educación, trabajo y cultura, además de impulsar nuevos ámbitos como la transformación digital y verde y la seguridad económica. Japón seguirá siendo un socio prioritario de Vietnam en diversos sectores, mientras que Vietnam ocupa un lugar prioritario en la política exterior y la Nueva Estrategia de Crecimiento de Japón.



En el ámbito económico, ambos países acordaron fortalecer la conexión entre sus economías sobre la base de la igualdad, la complementariedad y los beneficios mutuos. Para ello, identificaron cuatro pilares de cooperación: ciencia, tecnología e innovación; educación, formación y desarrollo de recursos humanos; integración de las cadenas de producción y suministro; y finanzas, inversión y asistencia para el desarrollo.



Los dos dirigentes manifestaron su voluntad de promover una nueva generación de asistencia oficial para el desarrollo (AOD), especialmente en inteligencia artificial (IA), semiconductores y seguridad energética, así como proyectos de infraestructura de gran escala y alta calidad en Vietnam. También destacaron la importancia de facilitar una mayor participación de las empresas vietnamitas en las cadenas de suministro globales lideradas por compañías japonesas y de atraer inversiones japonesas de alta calidad.



En agricultura, acordaron continuar aplicando la tercera fase de la Visión a Medio y Largo Plazo para la Cooperación Agrícola Vietnam-Japón (2025-2030), con énfasis en la seguridad alimentaria, la transferencia de tecnología y conocimientos y la formación de recursos humanos. Las consultas técnicas sobre el acceso al mercado para el pomelo vietnamita y las uvas japonesas están próximas a concluir, lo que abre perspectivas para la exportación recíproca de estos productos a partir del próximo año.



La energía constituye otro ámbito prioritario. Ambas partes destacaron la necesidad de acelerar la ejecución de 15 proyectos de cooperación en el marco de la Comunidad Asiática de Emisiones Netas Cero (AZEC), así como de proyectos de generación eléctrica a gas y gas natural licuado (GNL) con inversión japonesa. También acordaron impulsar la cooperación en el marco de POWERR Asia, fortalecer las reservas energéticas de Vietnam mediante asistencia técnica, formación de recursos humanos y apoyo financiero de Japón, y continuar promoviendo la colaboración en energía nuclear y minerales críticos.



En materia medioambiental, los dos países se comprometieron a ampliar la cooperación mediante el Mecanismo de Crédito Conjunto (JCM), que contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, acelerar la transición energética y favorecer el desarrollo sostenible de Vietnam. Asimismo, acordaron reforzar la cooperación en gestión marítima integrada, intercambio de información y aplicación de inteligencia artificial y tecnologías avanzadas para mejorar la vigilancia del entorno marítimo.



La ciencia, la tecnología, la innovación y la formación de recursos humanos altamente cualificados figuran entre las prioridades de la nueva agenda bilateral. Los dos países promoverán la investigación conjunta y la capacitación en tecnologías avanzadas, especialmente IA y semiconductores. En este contexto, destacaron la puesta en marcha de seis proyectos conjuntos de investigación en el marco del Programa de Cooperación Japón-ASEAN en Ciencia, Tecnología e Innovación (NEXUS), que contribuirán a formar a 250 doctores vietnamitas en semiconductores y a alcanzar el objetivo de formar a 100 doctores en IA para 2030.



Ambas partes también reafirmaron su compromiso de desarrollar la Universidad Vietnam-Japón como un centro de formación de especialistas en ciencia y tecnología avanzadas, con capacidad para atender las necesidades de la región del Indo-Pacífico. La cooperación abarcará además el desarrollo de infraestructuras digitales, como cables submarinos de fibra óptica, redes 5G y 6G, Open RAN y AI-RAN, así como el uso pacífico del espacio, el lanzamiento y operación de satélites de observación terrestre y el intercambio de datos satelitales.



En defensa y seguridad, los dos dirigentes acordaron fortalecer la cooperación práctica en mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, seguridad marítima, aplicación de la ley e intercambio de información para combatir la delincuencia organizada transnacional. También anunciaron que la segunda edición del Diálogo 2+2 a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores y Defensa se celebrará en Vietnam en diciembre de 2026. Asimismo, estudiarán la posibilidad de que Japón suministre equipos para las operaciones de mantenimiento de la paz mediante el mecanismo de Asistencia Oficial de Seguridad (OSA), de acuerdo con las necesidades y la política de defensa de Vietnam.



La declaración presta especial atención a los intercambios entre los pueblos, la cooperación local, la cultura, el turismo y el trabajo. Ambas partes acordaron acelerar las negociaciones para la firma de un acuerdo bilateral de seguridad social y coordinarse para resolver las cuestiones relacionadas con el envío y la recepción de trabajadores vietnamitas en Japón. También valoraron las contribuciones de las comunidades de ambos países, incluida la de cerca de 700.000 vietnamitas residentes en Japón.



Con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, 2027-2028 será el Año del Turismo Vietnam-Japón. Además, el tercer Foro de Cooperación Local Vietnam-Japón se celebrará en 2027. Los dos países también promoverán los intercambios culturales y académicos, la enseñanza de sus respectivos idiomas y la cooperación en las industrias de contenidos, como los videojuegos, el anime, el manga, la música y el cine, junto con los esfuerzos para combatir la piratería en internet.



En el plano regional e internacional, ambos dirigentes reafirmaron la importancia de la unidad y el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y acordaron profundizar la cooperación Mekong-Japón, especialmente en conectividad, reducción de las brechas de desarrollo, gestión sostenible de los recursos hídricos, transformación digital y energía. Japón expresó su apoyo a Vietnam para que organice con éxito el Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027. Las dos partes también respaldaron la reforma de las Naciones Unidas, incluida la ampliación del número de miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad, y acordaron promover el libre comercio y la aplicación efectiva de acuerdos como el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP).



Respecto al Mar del Este, los dos dirigentes subrayaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo, así como de evitar acciones que puedan agravar las tensiones. Reafirmaron la necesidad de resolver pacíficamente las disputas conforme al derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, aplicar plena y eficazmente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y avanzar hacia un Código de Conducta (COC) eficaz y sustancial, acorde con el derecho internacional.



Ambas partes también destacaron la importancia de cumplir plenamente los compromisos internacionales y de promover la paz duradera en la península de Corea mediante esfuerzos políticos y diplomáticos, el diálogo y la solución pacífica de las diferencias./.

VNA