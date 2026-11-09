Vietnam y Japón buscan ampliar cooperación parlamentaria e intercambios entre pueblos

Tokio (VNA) – Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Organización, se reunió hoy en Tokio con la diputada Obuchi Yuko, presidenta de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, para impulsar la cooperación entre los órganos legislativos y fortalecer los vínculos bilaterales.



El encuentro tuvo lugar en el marco de la visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 8 al 11 de noviembre.



Nguyen Duy Ngoc, quien preside el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Japón, destacó que esta visita, la primera de un máximo dirigente del Partido vietnamita a Japón en 11 años, contribuirá a profundizar la asociación estratégica integral entre ambos países.



El dirigente agradeció a Obuchi Yuko y a las sucesivas generaciones de parlamentarios japoneses sus contribuciones a la amistad bilateral y expresó su deseo de que la Alianza siga desempeñando un papel activo en la materialización de los acuerdos de alto nivel.



Propuso reforzar la coordinación entre los grupos parlamentarios de amistad para concretar los compromisos de cooperación, ampliar la formación de recursos humanos altamente cualificados en inteligencia artificial, semiconductores y electrónica, y estrechar los vínculos entre universidades, centros de investigación y empresas.



También pidió facilitar las condiciones de vida, estudio y trabajo de la comunidad vietnamita en Japón, mediante procedimientos de visado más ágiles, mecanismos de notificación consular e intercambio de información. Asimismo, propuso ampliar la cooperación entre localidades y los intercambios culturales, turísticos y juveniles, aprovechando el Año del Turismo Vietnam-Japón 2027-2028.



Por su parte, Obuchi Yuko expresó su satisfacción por recibir a Nguyen Duy Ngoc en su primera visita en calidad de presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Japón y reafirmó el compromiso de la Alianza de fortalecer los intercambios entre ambos Parlamentos.



La diputada respaldó las propuestas vietnamitas y destacó las perspectivas de cooperación en formación, investigación científica, economía, comercio, inversión, energía, inteligencia artificial y agricultura. También afirmó que trasladaría al Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón la propuesta de facilitar los trámites de visado para los ciudadanos vietnamitas.



Los parlamentarios japoneses manifestaron su interés en estrechar los vínculos con la comunidad vietnamita y las localidades del país. Informaron además sobre la creación de un grupo de trabajo del Partido Liberal Democrático para estudiar medidas que mejoren las condiciones de vida de las comunidades extranjeras, incluida la enseñanza del japonés.



Takebe Arata, secretario general de la Alianza y ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, informó que había alcanzado un acuerdo con el titular vietnamita de Agricultura y Medio Ambiente para reforzar las exportaciones agrícolas entre ambos países.



Nguyen Duy Ngoc señaló que la reorganización administrativa de Vietnam, que redujo de 63 a 34 el número de provincias y ciudades y estableció un modelo de administración local de dos niveles desde julio de 2025, abre nuevas oportunidades para la cooperación territorial. Animó a las localidades japonesas a aprovechar sus respectivas fortalezas y promover proyectos concretos mediante los canales oficiales y los grupos parlamentarios de amistad./.

VNA