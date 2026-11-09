Política

Máximo dirigente de Vietnam mantiene conversaciones con la primera ministra de Japón

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, acuerdan ampliar la cooperación en economía, tecnología, energía, seguridad y formación, con la meta de alcanzar 80.000 millones de dólares de comercio en 2030.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Tokio (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, acordaron hoy profundizar la asociación estratégica integral entre ambos países, sobre la base del acompañamiento, la creación conjunta y el beneficio mutuo, en favor de un crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia.

Durante sus conversaciones oficiales celebradas en Tokio, ambos dirigentes aprobaron la Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón, que establece una nueva etapa de cooperación bilateral. También expresaron su satisfacción por los avances de los vínculos bilaterales desde su elevación al nivel de asociación estratégica integral en 2023, y señalaron que cerca del 80% de los compromisos y acuerdos alcanzados ya se han ejecutado o registran avances.

Takaichi afirmó que Vietnam es un socio prioritario para Japón en su política exterior y en la aplicación de su nueva Estrategia de Crecimiento. To Lam, por su parte, reafirmó que Hanoi considera a Tokio uno de sus principales socios estratégicos y expresó su respaldo a un papel activo de Japón en la región y el mundo.

En el ámbito político y de seguridad, ambas partes acordaron mantener los intercambios de alto nivel, reforzar la cooperación por los canales del Partido, el Estado, los Gobiernos y los Parlamentos, y mejorar los mecanismos de diálogo en diplomacia, defensa y seguridad.

En materia económica, coincidieron en atraer inversiones japonesas de alta calidad vinculadas a la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos, promover una nueva generación de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y ampliar la cooperación en inteligencia artificial (IA), semiconductores, energía, transformación digital y transición verde. También destacaron la necesidad de acelerar los proyectos de infraestructuras y fortalecer la seguridad económica y las cadenas de suministro.

El dirigente vietnamita valoró el acuerdo para facilitar la ejecución de proyectos japoneses de ayuda no reembolsable y propuso iniciar según lo previsto las obras de la Universidad Vietnam-Japón y del Hospital Cho Ray, así como trabajar para elevar el comercio bilateral a 80 mil millones de dólares en 2030.

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Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



Takaichi afirmó que Japón facilitará una mayor participación de las empresas vietnamitas en sus cadenas de suministro y cooperará para garantizar la seguridad energética. Ambas partes acordaron acelerar los proyectos de generación eléctrica a gas y de gas natural licuado (GNL) en Vietnam, en el marco de la iniciativa POWERR ASIA.

Los dos dirigentes también acordaron ampliar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, incluidos los ámbitos espacial, marítimo, digital, médico, biotecnológico y agrícola, así como en semiconductores y minerales estratégicos. Se comprometieron a reforzar la investigación conjunta en IA, ampliar la formación doctoral en IA y semiconductores mediante el Programa NEXUS y ejecutar 14 proyectos del Mecanismo de Crédito Conjunto (JCM).

El secretario general y presidente To Lam propuso establecer una red de científicos en seis campos: robótica, chips semiconductores, tecnología energética, biotecnología, ferrocarriles de alta velocidad y tecnología cuántica. Japón, por su parte, apoyará el objetivo de Vietnam de formar a 100 doctores en IA.

En cuanto a los intercambios entre pueblos, ambas partes impulsarán la cooperación educativa, laboral, sanitaria y entre localidades. Acordaron organizar en 2027 el tercer Foro de Cooperación entre Localidades Vietnam-Japón, reforzar la atención sanitaria a las personas mayores y acelerar las negociaciones de un acuerdo bilateral sobre seguro social. También iniciarán consultas sobre un mecanismo de notificación y contacto consular.

El mandatario pidió a Japón flexibilizar los requisitos de visado para los ingenieros vietnamitas del sector tecnológico. Takaichi informó de que su Gobierno está habilitando un canal de información para ayudar a los ciudadanos vietnamitas que afrontan dificultades en Japón.

Con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, ambos países organizarán el Año del Turism Vietnam-Japón 2027-2028.

En los asuntos regionales e internacionales, reafirmaron su compromiso de coordinarse estrechamente y apoyarse en foros como las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Takaichi manifestó el respaldo de Japón a Vietnam para la organización del Año APEC 2027.

Tras las conversaciones, los dos dirigentes presenciaron el intercambio de nueve documentos de cooperación entre ministerios y organismos de ambos países, relacionados con políticas marítimas, medio ambiente, energía, educación, ayuda no reembolsable y justicia./.

VNA
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