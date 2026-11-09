Vietnam y Japón refuerzan cooperación parlamentaria

Tokio (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, se reunió hoy con los titulares de la Cámara de Representantes, Mori Eisuke, y de la Cámara de Consejeros de Japón, Sekiguchi Masakazu, en el marco de su visita oficial al país del Sol Naciente.



Durante el encuentro, el líder vietnamita agradeció a ambos dirigentes y a la Dieta Nacional (Parlamento) de Japón la solemne acogida brindada a la delegación de alto nivel del Partido y el Estado de Vietnam, así como la oportunidad de pronunciar un discurso de política ante el Parlamento japonés para compartir información sobre Vietnam, las relaciones bilaterales y la situación regional e internacional. Transmitió asimismo los saludos del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a ambos dirigentes parlamentarios y los invitó a visitar Vietnam próximamente.



Por su parte, los presidentes de ambas Cámaras dieron una cálida bienvenida al secretario general y presidente To Lam, su esposa y la delegación vietnamita, y destacaron la especial importancia de la visita. Expresaron gran interés por su discurso y confiaron en que contribuya a fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón y el entendimiento entre los pueblos de ambos países.



En respuesta a la propuesta del dirigente vietnamita, Mori Eisuke afirmó que trabajará para promover la Asociación Estratégica Integral bilateral y destacó la importancia de intensificar los intercambios de alto nivel. Propuso impulsar el intercambio de delegaciones, así como los contactos entre los dos Parlamentos, sus respectivas comisiones y los grupos de amistad parlamentaria mediante diversas modalidades.



Mori también valoró las contribuciones de los 700.000 vietnamitas residentes en Japón al desarrollo socioeconómico del país y afirmó que promoverá la creación de un entorno favorable y equitativo, así como condiciones para que la comunidad vietnamita tenga una vida feliz y continúe contribuyendo activamente al desarrollo socioeconómico de Japón.



Por su parte, Sekiguchi Masakazu expresó su satisfacción por el notable y sustancial desarrollo de las relaciones Vietnam-Japón en los últimos tiempos, especialmente en los ámbitos de la cooperación judicial y el perfeccionamiento institucional. Subrayó la necesidad de que ambas partes sigan coordinándose estrechamente para aplicar eficazmente el Acuerdo de Cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Cámara de Consejeros de Japón.



Asimismo, afirmó que la Dieta japonesa respalda el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y desempeñará un papel activo en la concreción de los acuerdos alcanzados por los dirigentes de ambos países y de los contenidos de cooperación para el próximo período, sobre la base del acompañamiento, la cocreación y el beneficio mutuo, en favor de un crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia.



Al abordar cuestiones regionales e internacionales de interés común, ambas partes se comprometieron a coordinarse estrechamente y apoyarse mutuamente en los foros parlamentarios multilaterales, en favor de la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región y del mundo./.

VNA