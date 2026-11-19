Fundado en 1076, Quoc Tu Giam, primera institución de educación superior de Vietnam, ocupa un lugar especial en la historia de la educación, los exámenes imperiales y la formación de talentos del país. A lo largo de casi un milenio, los valores de la tradición académica vietnamita se han preservado a través del conjunto patrimonial del Templo de la Literatura–Quoc Tu Giam (Van Mieu-Quoc Tu Giam), cuyo elemento más destacado son las 82 estelas de los doctores, así como de la tradición de valorar el aprendizaje, respetar a los maestros y honrar el talento.